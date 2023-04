SPAJALI GA S VODITELJKOM SLAGALICE, PRIČAO DA JE BIO S 300 ŽENA, A SAD SMUVAO NJU: Otkrila detalje veze s kaskaderom!

Sofija Una rekla da uživa u vezi sa Urošem Ćertićem i šta je njemu bilo presudno kada je romansa u pitanju

Izvor: Instagram/tajninatajna/ukicertic011

Bivša zadrugarka Sofija Una Manić po izlasku iz Zadruge 6 otkrila je da je uplovila u ljubavnu romansu sa kaskaderom Urošem Ćertićem, koji je pratio njeno učešće i čekao njen izlazak da budu zajedno.

"Uroš i ja smo kliknuli na prvu, ali on se ogradio, rekao da ima simpatiju, da je veran i ja sam to poštovala. Bilo mi je mnogo žao kad je izašao, ali sad, kad sam izašla i ja, više nema mesta žaljenju, već lepim stvarima. Presudno je bilo što sam bila nedodirljiva za muškarce. Uroš više nema simpatiju, sad sam simpatija ja", rekla je Sofija Una i nastavila:

"Čuli smo se i videli čim sam izašla, drago se to tamo radi i nisam htela sebi da dozvolim da imam takozvanu vezu, u kojoj ću biti izvređana, nedajbože nekog obračuna, izbegla sam sve to. Nisam htela da ostanem upamćena po tome da me neko poliva, gađa, vređa, pljuje po meni. Nisam htela da se takva slika šalje iako su me tamo napadali zbog toga i zvali me Uroševom štićenicom. Sad mi to ništa bitno nije, ljubav se rodila. Uroš je neko ko mi odgovara fizički, po ponašanju, stavovima, poreklu, kulturi, svemu, on je muškarac mojih snova. Još sam malo pogubljena od svega, ali mi svakako prija njegova blizina i posvećenost", rekla je ona za Srpski telegraf.

Uroš Ćertić poslednji put našao se u žiži javnosti kada je pobegao iz rijalitija u kom je nizao skandale, a došao je i u sukob s Kristijanom Goluboviće koji je nakon što je nasrnuo na njega diskvalifikovan iz Zadruge. Poznat kao veliki zavodnik, priznao je da je bio sa 300 žena, a većina njih su bile udate pevačice, glumice, kao i voditeljke.

"Čuo sam da je jedan srpski pevač bio sa 150 žena, a ja sam ih imao duplo više, čak 300! Bio sam sa mnogo poznatih dama koje su u tom momentu imale dečka ili muža. Nisam bio sa ženama koje su u srećnom braku, već sam im bio rame za plakanje. Čak sam nekima pomogao da sačuvaju brak! Dođu kod mene, rasterete se, pa ostanu s mužem", rekao je Ćertić i dodao:

"Ne postoji kanal na srpskoj televiziji, a da se nisam 'družio' sa jednom ili više voditeljki koje rade na njemu. Smešno mi je kad gostujem u emisiji, a niko ne zna da sam bio sa ženom koja je vodi. Imam mnogo sreće, na mene su padale i glumice, pevačice... Sa glumicama imam teme za razgovor jer smo iz istog sveta. Zato mi je lakše s njima nego sa pevačicama".