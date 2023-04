"TRPJELA SAM JER SAM HTJELA, VJEROVALA I BORILA SE" Ana Ćurčić iznijela sve o Zvezdanu Slavniću: On voli samo sebe!

Ana Ćurčić je razgovarala sa Markom Đedovićem o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, pa progovorila zašto se Zvezdan plaši toga šta će ona reći.

"Na pretresu je bila priča o cinkarenju pa se prekinula priča, šta ti to želiš da kažeš, a ne možeš da odgovoriš?",pitao je Marko.

"Samo želim da odgovorim na pitanje, a on se plaši istine. On zna da li ću ja reći šta ću reći zbog onoga što sam u momentu izrekla i nisam se vraćala. On opet provlači da sam ja bila čuveni saučesnik, a ja samo želim iskrneo da odgovaram, a on mi ne odgovara jer zna koliko sam ja zapravo iskrena. Misli da mu time narušavam ugled ovdje. Lično mislim da nisam cinkaroš zbog svega toga. On ne želi i ne da mi da ja pričam i zbog toga što ostajem nedorečena ispada da ne pričam istinu", rekla je Ana.

"Šta znači kad ti govori da paziš, da ćeš vidjeti napolju?"

"Prijeti mi direktno. Mene svi pitaju šta sam tražila sa njim 13 godina. Ono što je bitno je da iz ove veze izlazim bez trunke griže savjesti, ne ostavljam ništa za čim žalimj što sam mu uradila. Vrlo sam se predala tom odnosu, bila tu, a on prosto nema šta da kaže loše za mene u tom odnosu. To je razlika između nas. Kockanje, psiho fizičko maltretiranje i ja iza toga čvrsto stojim. Strah i dalje imam."

"A čega se on plaši da ćeš iznijeti?", pitao je voditelj

"Pa detalja mnogih koje ja neću iznijeti. Ja sam trpjela jer sam htjela, voljela, vjerovala i borila se."

"Doživjela si nervni slom nakon razgovora u kom ste razgovarali o tvojoj djeci. Ti si rekla da si to shvatila kao njegov vid manipulacije da te ućutka , šta to znači?"

"Nisam shvatila, čak sam opet bila izmanipulisana da sam govorila da je on u pravu. To je ona Ana koja bude izmanipulisana i to je to. Ja sam tog momenta duboko vjerovala u sve što je rekao, posebno što se tiče oko moje djece. Puklo je na sitnici, izmanipulisao me je i je l' moguće da je opet uspio. Da ja sad njega nenormalno volim, ja sam u tome dugo ostajala jer je on bio moj glas razuma. Ja ovako da se okrenem za kratko vrijeme i shavtim koliko me manipuliše i ono kad me je uhvatio za nogu i rekao da se sjetim koga napolju imam, meni je to, zapravo sam prepoznala sve ono u čemu sam godinama bila. Želim da dođem do toga kako sam toliko izgubila sebe i bila fokusirana na njega. Kad bi ti znao šta je meni sve jasno. To ljubav sa njegove strane nije bila, definitivno je bila ljubav sa moje strane. ja stojim iza svega toga, da vratim ne mogu. On definitivno voli samo sebe i svoja zadovoljstva", rekla je Ana.

"Da li su emocije prema djeci bile najveći adut za manipulaciju tobom? Da li je i u spoljnom svijetu dolazilo do korišćenja djece u svrhu manipulacije?"

"Ne, imao je neke uslove manipulacije da ja u nekim momentima ne viđam svoju djecu. Htjela sam npr da odem, pa me je on sa tim ucjenjivao, ali ne bih o tome Marko. Nije mi koristio djecu u tom smislu nikad. Izletjela sam se sad i ne bih da pričam, bilo, prošlo. Surovo zvuči, ali on je bio ljubomoran koliko volim svoju djecu i koliko su mi oni bitni u odnosu na njega. To znači da kad meni dijete traži u tri ujutru da jede, ja tog momenta ustajem,a kad mi on traži umijem da kažem da ne mogu. Prebacivao mi je to. Sin i ćerka su mi godinama moja princeza i sin moj, to mu je smetalo, kao: "Tvoj sin", rekla je Ana.

"U svađama ste izgovorili da nije imao dobar odnos sa svojom ćerkom, rekao je Marko."

"To da ja njemu nisam dala da radi nema veze sa životom, samo jednom se to desilo kad je izašao i objasnila sam mu zašto ne treba da bdue vozač. On da je htio da radi stvarno, ja se ne bih pitala. Zvezdan je neko ko nije trajan i odgovoran. Njegovoj ćerki finansije nisu bitne, njoj je dovoljno da je on samo pozove i sjedne sa njom na klupu, ali on to po meni nije osjećao. Volim je jako puno, moj i njen odnos i odnos njene majke i moje djece je nevezan za Zvezdana. Mnogo puta smo se čule a da Zvezdan ne zna", rekla je Ana.