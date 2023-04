"MILJANA NA SAHRANU DA MI NE DOLAZI!" Marija Kulić precrtala ćerku iz života: Da mi jave da se BJESI, pitaću ko!

Marija Kulić, kako je rekla, precrtala je iz života ćerku Miljanu Kulić. Ona je u emisiji "Pitanja novinara" u "Zadruzi" otkrila sve šta nosi na duši, a kroz suze je odgovarajući na pitanja Ivane Šopić jasno poručila da ne želi da joj najstarija ćerka dođe na sahranu.

Sukob između majke i ćerke je nastao u četvrtak veče, kada se starija Kulićka vratila u rijaliti. Ona je tada otkreila da Nenad Macanović Bebica živi u njihovoj kući u Nišu, protivila se Miljaninoj vezi sa Zolom zbog čega je nastao opšti haos. Miljana je izvrijeđala majku i poručila joj da je bolje da je umrla, a onda ju je optužila da joj je bitan samo njen novac koji se nalazi na Marijinom računu.

"Nema više ništa od sinoć. Zna moj brat kako je bilo kada nismo razgovarali 10 godina. Zna tetka kada me je uvrijedila, ja toj ženi nisam na sahranu išla. Od sinoć, ja živim svoj život i više me ne intresuje. Da li je Mika, Giba, niti želim da čujem njen glas, niti da je vidim. Kraj svega! Moja djeca su čula sinoć, kada budem umrla, na moju sahranu mi neće doći, to mi je želja! Ja znam da je nekima drago, da su neki jedva čekali da do ovoga dođe, došlo je. Moj broj telefona, neće me odbiti na telefon. Ona za mene više ne postoji, ni ja za nju. Biće mi teško dan, dva tri, možda cijelog života, ali kada ja precrtam, ja u momentu i to je kraj. Da li je muž, dijete, majka, otac?! Možda sam monstrum, ali sam ja takva. Ja se ne sjetim ocu da zapalim svijeću, mene Siniša podsjeti. Ne zanima me, to je više to. Nekoliko puta mi je rekla: "Molim te živi", mene će da razvlače kada umrem, idi liječi se u inostranstvo da živiš zbog mene", rekla je Marija zaplakavši, pa je nastavila:

"Imala sam nadu da živim zbog nje, sada više ne. Živim sada za sebe i za ljude koji me poštuju i vole, a ona će morati, da li na želju nečiju ili žalost, sama. Novac sam čuvala zbog kocke, više puta je rekla: "Mamice, hvala ti što si mi sačuvala". Sačuvala sam, Željko je tu, treba za dijete, ja se ne oslanjam ni na koga. Mi smo ljudi bolesni, ja ću da se trudim da radim do zadnjeg dana, kao i uvijek, sa tim da obezbjedim da znam da sam njega obezbjedila. Dalje, kako će i šta će..."

"Dijete zna sve, da sačekam još malo i on da mi poraste, Tijana i Ana su velike i samostalne. Ovo nema smisla, postigla sam samo da joj sačuvam novac koji je imala. Da li će da se bjesi, da mi neko kaže: "Eno je tamo", ja ću da kažem: "Ko?". Nema od toga ništa, ja sam tako riješila u mojoj glavi. Da li će: "Mamice, budi tu za mene", ne, ja kad budem izašla odavde, ja ovdje glas ne mogu da joj čujem, a kamoli preko televizora. Nenad sjedi isključivo da Siniša ne bi bio sam, dok ne dođem kući, kada budem otišla, nema potrebe više da sjedi. Njemu je sa ljudske strane, sjede po cijeli dan. Pola posla je on završio, uvijek je tu, mnogo je Siniši pomogao i meni. To što je Siniša rekao da će da pokloni, pa? On mu je spasio život - dodala je Marija, dok je Miljana slušala šta njena majka priča i plakala.