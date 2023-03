"JEDVA JE ČEKAO DA JE SE RIJEŠI, ŽENSKA BAGRA!" Marija urnisala Anu Ćurčić - sasula joj svašta u lice, pa nastao HAOS!

Marija Kulić je rekla o Ani Ćurčić sve što misli, pa je došlo do burne rasprave u Zadruzi, a najavljena je i tužba zbog izgovorenih riječi.

Marija Kulić i Ana Ćurčić ušle su u sukob prilikom današnjeg biranja najnemoralnije osobe u Zadruzi, kada je temperamentna Nišlijka sasula bivšoj nevjenčanoj supruzi Zvezdana Slavnića sve u lice.

"Ova tema da navodim djevojčice od 20 godina je van pameti pored žena koje su u braku, imaju djecu, a dođu ovdje da prodaju moral i okrivljuju drugu djecu i djevojčice. Sva ona deca koja su ušla u prvoj sezoni su shvatila svoje greške i ima ih dosta. Svoje greške će uvidjeti i dobro razmisliti da li će takve stvari ponavljati ovdje ili bilo gdje. Navešću ženu koja ima 46 godina, mislila je da je ušla kao velika žrtva, prevarena žena. Zvezdan je sve ispričao i zašto mu se smučila, pa s njom neće da živi. To su sve nemoralne stvari za jednu majku i ženu. Žena koja se kocka i provodi noći u kazinu, gdje je mjesto poročnim muškarcima, jeste i Miljana to radila sa Zolom, ali ona je ozbiljnija i predstavlja sebe kao majku i ženu. Ono što je on o njoj rekao kao njen muž, rekao je da je varala muža u braku i da se viđala s njim. Em prevare u braku, em poročna, možda i pije. Vidim da je i istetovirana, ko zna šta je radila u mladosti. Tvoja ćerka je drugarica Tare Simov, to nam sve govori, znamo kakva je ona", rekla je Marija, pa joj je Ana uzvratila: "Pozdrav za Taru Simov. Ti o mojoj djeci da pričaš nećeš, hajde, usudi se".

"Ovakvu ženu najgori muškarac ne bi trpio. Svaka vreća nađe zakrpu, pa i ona. Ona će ostati sama i ja je, da sam muškarac, nikad ne bih uzela za ženu. Moralna žena podržava muškarca u pljački, saučesnica, nabila ga je u zatvor", nastavila je Marija, a Ana je potom najavila tužbu protiv Marije zbog ovih izjava.

Kao drugu osobu navela je ćerku Miljanu, a za Zvezdana Slavnića prokomentarisala: "On je jedva čekao da je se riješi, jer je vidio kakva je to ženska bagra". Ana se zatim umješala i poručila njenoj podršci napolju da se više ne oglašava, a posebno se obratila Mileni Kačavendi.

"Svi koji daju izjave o meni, neka se povuku i ništa o meni ne demantuju. Kad budem htjela da kažem i tražim da daju izjavu za mene, to će raditi isključivo moja majka. Drugarice, nemoj davati demantije i izjave za mene. Od večeras najavljujem ono što treba", poručila je Ana.