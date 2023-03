ANI ĆURČIĆ NAMJEŠTENA POBJEDA U ZADRUZI?! Procurio snimak, fanovi imaju TEORIJU ZAVJERE, sve dogovoreno

Život Ane Ćurčić, nevjenčane supruge Zvezdana Slavnića, koji ju je ostavio javno pošto ju je prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, ne prestaje da bude tema broj jedan na društvenim mrežama.

Tako fanovi rijalitija prate svaki njen korak na imanju, pa su primijetili da Ana i Zorica Marković namjerno pričaju u šiframa i koriste se raznim metodama kako bi sakrile dogovore koje imaju. Sad je osvanuo snimak na na kojem je teško razaznati o čemu ove zadrugarke zapravo govore, a najvjerniji fanovi rastumačili su njihov razgovor i optužili ih da su grebale bubice kako bi prikrile zvuk!

Zaključili su da Ana šapatom i kroz šifre objašnjava Zorici da je od produkcije dobila uputstva da ne smije da se pomiri sa Zvezdanom pre maja i da je Ćurčićeva već dobila informaciju o pobjedniku "Zadruge 6"!

"Da je produkcija naredila da pomirenje ne smije da se desi prije maja mjeseca i koga će Dušica držati za ruku u finalu, to ne čujem,vjerovatno nju!? Prevaranti, to smo znali otkad je ušla", "Grebu se bubice da se ne čuje, užas", "Kaže prevarena da joj produkcija rekla da se ne smije miriti prije maja mjeseca sa Zveknutim i priča koga će Dušica držati za ruku u finalu (vjerovatno nju - to se ne čuje). PREVARANTI!", "Ma strašno, kažem ja jedina žrtva je tu Anđela!", "Čujem za maj i pomirenje, a za koga kaže da će pobijediti?", samo su neki od komentara bijesnih pratilaca.