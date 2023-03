TRUDNA RIJANA NA OSKARU U KOŽI, USKOM I PROVIDNOM! Detalj na GRUDIMA u centru pažnje, a onda se presvukla - SVE ŠLJAŠTI!

Rijana je nastupala na 95. dodeli Oskara, a stajling u trudnoći oduševio je modne kritičare!

Izvor: Profimedia

Završena je 95. dodela Oskara, a film "Sve u isto vreme" osvojio je sedam od 11 Oskara, za koliko je bio nominovan. Svetske zvezde bile su pod lupom javnosti i imali smo prilike da vidimo najuvrnutija izdanja poznatih dama. Pored Lejdi Gage koja je nesvakidašnjim stajlingom raspametila žene širom sveta, veliku pažnju privukla je modna kombinacije trudne Rijane!

Nakon nastupa na Super Boulu, kada je na sceni obelodanila da je ponovo u drugom stanju, Rijana je numerom "Lift Me Up" iz Marvelovog filma "Crni Panter" oduševila milione. Pesmu su zajedno napisali Rijana, Tems, Ludvig Goranson i reditelj filma Rajan Kugler. Iako se pojavila u dugačkoj, ležernoj majici, sportskim patikama i sa velikom "Žan Pol Gotje" kapom na glavi, nikome nije promakla. Brzim korakom je prošla do bekstejdža, a onda je izašla i pokazala novi modni trend u trudnoći!

Rijana je u prvoj trudnoći potpuno promenila modu za trudnice. Hrabro je iznosila komade koje niko pre nje nije, često je dobijala kritike, a uvela je trend "otkrivenog stomaka". Imali smo prilike da je vidimo u izdanjima od muških bokserica, do čipkastih spavaćica koje su namenjene isključivo kućnom izdanju. Ipak, čini se da se pevačica "zarazila" novitetom - kožnim grudnjakom.

Ovo je njen prvi nastup nakon Super Boula, gde je takođe nosila ovakav brushalter, samo u crvenoj boji. Za dodelu Oskara izabrala je haljinu sa providnim tilom na stomaku, dugačkim donjim delom koji je sa strane bio sečen i čuvenim kožnim grudnjakom. Nasmejano je pozirala fotografima držeći se za stomak, a onda se presvukla. Stajling na bini oduševio je modne kritičare - elegantne pantalone i top bluza ukrašena tilom i cirkonima. Kožne rukavice i skupoceni nakit dali su poseban pečat. Pogledajte kako je Rijana izgledala na dodeli Oskara:

...a evo kako je izgledala na Super Boulu, takođe sa kožnim grudnjakom: