Pre tri godine Srbija je upoznala pevačicu iz Beča kojoj su roditelji pomogli da prevede pesmu na naš jezik i nastupi na tadašnjoj Beoviziji

Izvor: Instagram/Whothehellisteya

Srbiju na ovogodišnjoj Pesmi Evroviziji predstavlja Luke Black s pesmom "Samo mi se spava", a na ovom takmičenju će pored njega nastupati još jedna srpska pevačica.

U pitanju je Teodora Špirić, koja će uz koleginicu Salenu nastupiti pod zastavom Austrije u kojoj živi od rođenja. Poreklom je Srpkinja, jedno vreme je živela u Kladovu, ali se potom ponovo preselila u Beč s roditeljima.

Domaća publika je imala prilike da je upozna pre tri godine, na Beoviziji, kada se takmičila pod umetničkim imenom Tea Devi i izvela numeru "Sudnji dan". Pesmu su na srpski jezik preveli njeni roditelji, što je otkrila tokom takmičenja, a Tea je uspela da se plasira u finale. Te godine su pobedile Uraganke s pesmom "Hasta la vista".

Vidi opis SRPKINJA IZ KLADOVA NA PESMI EVROVIZIJE: Takmičila se protiv Uraganki, sad protiv Luke Bleka - ovako izgleda Tea! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/screenshot/hurricane_official Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: instagram/screenshot/hurricane_official Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: instagram/screenshot/hurricane_official Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: instagram/screenshot/hurricane_official Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Youtube/ Eurovision Song Contest Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision Song Contest Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Teodora će ove godine predstavljati Austriju s pesmom "Who The Hell Is Edgar?".

Pogledajte: