STRASTVENI POLJUBAC GLUMICA UZDRMAO SVE! Zgrabila je za glavu i privukla - Snimak usijao mreže: "Ne vjerujem šta vidim"

Snimak poljupca dvije glumice uzburkao je strasti, a snimak je postao viralan na mrežama.

Izvor: Youtube/New York Post/Screenshot

Legendarna glumica Džejmi Li Kertis (64) sve je ostavila bez daha kada se na dodjeli SAG nagarda pojavila u crvenoj uskoj dugoj haljini koja je savršeno istakla njene obline, a mnogi nisu mogli da skrenu pogled s dubokog dekoltea. Ipak to nije ono zbog čega je postala glavna tema društvenih mreža.

Dodjela ovogodišnjih nagrada ostaće upamćena po strastvenom poljupcu dvije koleginice kom se niko nije nadao. Džejmi Li Kertis je u jednom trenutku zgrabila koleginicu Mišel Jeo (60) za glavu privukla je sebi i poljubila u usta, a njihove kolege i mnogobrojne prisutne zvanice su ostale u šoku.

Džejmi je na dodjeli osvojila dvije nagrade, za najbolju sporednu glumicu kao i nagradu za najbolju glumačku ekipu, sve za film "Everything Everywhere All At Once" (Sve u isto vrijeme). I njena koleginica Mišel je osvojila nagradu, onu za najbolju glumicu, a čini se da je Kertis bila veoma srećna zbog nje.

Kamere su nakon što je Jeo primila nagradu zabilježile trenutak poljupca, fotografije i snimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama, a tviteraši nisu prestajali da komentarišu poljubac.

"Ne mogu da vjerujem da je Džejmi poljubila Mišel u usta", "O čemu je Džejmi razmišljala prije ovog poljupca?", "Ovo je jedan od sočnijih poljubaca koje sam vidio", samo su neki od komentara ispod snimka, a bilo je i onih koji su smatrali ovaj potez neukusnim - "Sraman potez Džejmi Li Kertis"