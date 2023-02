"ALEKS JE ISKUSILA ZVEZDANOVO NASILNIČKO PONAŠANJE PRIJE ZADRUGE" Isplivale šok tvrdnje: Nije mogla da ga se riješi

Kuma Ane Ćurčić iznijela je šokantne tvrdnje o odnosu Aleksandre Nikolić i Zvezdana Slavnića za koje tvrdi da se poznaju i prije Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandra Nikolić do sada je bila u centru nekoliko skandala u Zadruzi. Prvo je ostavila dečka Dejana Dragojevića zbog Filipa Cara, a zatim se zbližila sa Zvezdanom Slavnićem koji je u rijalitiju načinuo javnu preljubu s Anđelom Đuričić. Kada je primjetio poglede sa Aleks Zvezdan je ostavio Anđelu, pokušao da poljubi Nikolićevu, što je ona odbila, a on tada pobjesnio.

Sada je kuma i prijateljica Ane Ćurčić, Zvezdanove bivše nevjenčane supruge, Milena Kačavenda, gostovala je u emisiji "Izbacivanje", gdje je održala svoju riječ i ispričala sve što do sada nije rekla o Zlavniću, a sve je iznenadila njenim otkrivanjem detalja njegovog odnosa sa Aleksandrom.

"Ja ću sada da otkrijem neke stvari, Aleks i Zvezdan se znaju prije Zadruge. Neke stvari smo saznali nakon njegovog ulaska. Ana nije slučajno stala na njenu stranu, postoje razlozi za to, to smo saznali nakon Zvezdanovog ulaska i to je dokumentovano. Aleks je imala ozbiljan problem sa Zvezdanom Slavnićem. Bili su u kontaktu, kada je Aleks shvatila udarila je put pod noge i zdimila. To se dešavalo godinu dana između dva rijalitija, Ana je stala u odbranu Aleksandre, postoje debeli razlozi za to", rekla je Milena i dodala:.

"Ne znam da li ste obratili pažnju u nekon trenutku kada je Ana ušla u Zadrugu, Zvezdan je prišao Aleksandri i rekao: 'Je l' sam ja tebi nešto uradio', Je l' sam ja tebe napadao?' i unio joj se na 30 cemtimetara, ona se ukočila i rekla: 'Nisi, sve je u redu'. Ima strah od Zvezdana i postoje debeli razlozi za to, Ana je znala šta je Aleks prošla sa Slavnićem. Aleks je iskusila nasilničko ponašanje Zvezdana, imala je problem da ga se riješi", rekla je Milena.

"Mislim da je Aleks to rekla Caru, i zato ima to koškanje između njega i Zvezdana. Ja sam bila frapirana, neki gradski ljudi su se uključili kako bi Aleks bila zaštićena", rekla je Anina kuma, a šta je još otkrila pogledajte u videu ispod: