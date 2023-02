"SA MAJOM NEĆU BITI" Bilal osuo paljbu po bivšoj devojci, pa SPOMENUO I TAKIJA!

Bilal Brajlović je pre samog ulaska u "Zadrugu" progovorio o Maji Marinković i emocijama koje gaji prema njoj.

Izvor: Printscreen , youtube

"Video sam naslov da sam oborio rekord, a ne samo dva i po minuta. Maja je rekla da će to pričati da nijedna ne bi bila sa mnom. Mnoge su proverile posle Zadruge. Sa Majom neću biti, voleo bih da mi Taki bude u spotu", rekao je Bilal.

"Šta ako ti prorade emocije kad vidiš Maju?", pitala je Dušica.

"Ma ne mogu. Živeo sam sa devojkom devet meseci, voleo je najviše. Jednom kad se desilo nešto bio je kraj. Ocu sam tu noć rekao da sam se zaljubio i da hoću da furam to. I uhvati on nju, Car, u pab, a ja ispušio paklu cigara. Nije mi dobro bilo. Ja sam odma na stori napisao fajront, to je to. Da ja prelazim preko sebe, nema šanse. Kraj. Mnogi su joj opraštali i bili opet sa njom", rekao je Bilal.