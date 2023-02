RODILA SAM ZDRAVU DJEVOJČICU, UMRLA JE POSLE 8 DANA: Šok ispovjest Ane Ćurčić - sumnja da je ŽIVA

Ana Ćurčić je kroz plač u Zadruzi ispričala da joj je umrlo prvo dijete, a zatrudnjela je s momkom koji joj je bio velika ljubav.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ana Ćurčić ušla je u Zadrugu kao prevarena žena i stavila tačku na odnos sa Zvezdanom Slavnićem, ali dešavanja se mijenjaju iz dana u dan i sve više detalja iz privatnog života biva otkriveno. Tokom emisije pričala je o prvom djetetu koje je izgubila, a za koje sumnja da je i dalje živo, pa je ovom prilikom istakla da će ga možda pomoću rijalitija pronaći.

"Ana, Matora ti je otkrila da je u jednom trenutku ostala bez člana porodice, a ti si joj ispričala da si izgubila svoje prvo dijete. Da li te ova priča i ovo potenciranje sa Anđeline strane da bi rodila Zvezdanu dijete, da li te to posebno zaboli?", pitala ju je voditeljka u Pretresu nedelje.

"Ne, nema to veze sa tom pričom. Meni je prvo dete umrlo. Rodila sam djevojčicu, živjela je osam dana, zvala se Aleksandra. S mojim prvim momkom, koji je moja velika ljubav. Imala sam 19 godina. To je bilo dijete iz ljubavi, htjeli smo da se vjenčamo. Rodila sam živu, zdravu, pravu djevojčicu, posle osam dana je umrla. Pored toga mi je najveća bol što nikada nismo dobili papir da je živorođena, da je umrla, nisu nam dali da je sahranimo. Dobila sam papir da je spontani pobačaj, tako da postoji sumnja da je ona možda živa. On mi je mnogo pomogao, rastali smo se u velikoj ljubavi. Htjeli smo da imamo opštinsko vjenčanje, ali moj kum je poginuo. Ta priča nam se nije dala nikako", kroz suze je pričala Ana.

"On duboko vjeruje da je ona živa. Meni je rečeno da je rođena sa srčanim manama, svašta je tu meni pričano. Zato sam ja na djecu jako slaba. Da li je živa, možda mi ovo bude prilika da saznam. Samo su došli i rekli da je umrla. S njim sam u takvim odnosima da, kad ga okrenem u pet ujutru, on bi mi uvek pomogao. On ima dvoje djece, ja dvoje djece, on ima i dvoje unučadi, ali to nam je ostalo...", završila je Ana Ćurčić.