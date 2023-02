PRVI ANĐELIN SUSRET SA ZVEZDANOM NAKON RASKIDA! Đuričićka skupila hrabrosti da uđe u Bijelu kuću, pa uradila ODMAH OVO

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić sinoć su ponovo ušli u vezu, koja je potrajala svega par sati, nakon čega je on donio odluku da je najbolje da se razdvoje jer on zbog svoje situacije sa Anom Ćurčić ne može da joj se posveti.

Izvor: Printscreen , youtube

Anđela je danas prespavala cijeli dan, pa je tek u večernjim satima smogla snage da uđe u Bijelu kuću.

Ona je odmah otišla do Zvezdana Slavnića kako bi uzela kofer sa šminkom koji je pored njegovog kreveta, a pošto je on bio u dubukom snu nije došlo do razgovora, niti pogleda.