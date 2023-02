TRAŽILA MI JE 300 EURA DA NE ZAVRŠI NA ULICI KAO PAS! Anđelin bivši dečko ispričao kako ga je NASAMARILA - "Morbidno je"

Bivši dečko Anđele Đuričić iz Crne Gore prvi put se oglasio za medije, u jeku priča koje kruže o "moralnoj" zadrugarki.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Anđela Đuričić je već nekoliko mjeseci glavna tema u Zadruzi i među gledaocima zbog svoje veze sa oženjenim Zvezdanom Slavnićem koji je radi nje javno ostavio nevjenčanu suprugu Anu Ćurčić posle trinaest godina ljubavi i trideset godina poznanstva. Prvi put se javno oglasio njen bivši dečko iz Crne Gore, koji nema lepe reči za zadrugarku, a tvrdi i da ga je nasamarila za novac.

"Ovo je prvi put da sam odlučio da se oglasim. Anđela i ja smo se upoznali 2017. godine, kada smo radili spot. Odmah smo ušli u priču, a u međuvremenu smo razmijenili brojeve. Nije prošlo ni dva dana, a ona mi šalje poruke, pita da li sam slobodan. Nisam htio odmah da joj odgovaram, da ne ispadnem paćenik, ali sam prihvatio oberučke. Nakon prvog susreta počeli smo intenzivno da se družimo svaki dan. Uvijek sam bio superiorniji, galantan. Ona je to osjetila i odmah kreće sa prvom pozajmicom. Tražila mi je 300 eura, da ne završi na ulici kao pas. Rekla mi je da joj je jako neprijatno i da mi vraća za nekoliko dana", ispričao je bivši momak Anđele Đuričić.

"Mi smo nastavili sa druženjem, izlasci, plaža... Kad ono, opet mi traži pozajmicu. Dani prolaze, a ona se ne javlja. Javlja se četvrti dan i šalje mi poruku: 'Izvini, molim te, sve ću ti objasniti, da li si u Budvi?'. Dolazi ona do Budve, prisno me grli, a ja sam bio iskreno zatečen. Ne mogu reći da mi nije imponovalo. Tad mi je rekla da ima porodične probleme, ali nije željela da detaljnije priča, jer je to njena intima. S druge strane, u medijima je bez problema pričala o pogibiji pokojnog brata, što je jako morbidno. Valjda tako završe cure bez zvanja", rekao je za Hype televiziju.

Zbog svega što im je ćerka priredila i priređuje i dalje, roditelji Anđele Đuričić navodno od sramote izbjegavaju da izlaze iz kuće, a mediji pišu i da prodaju porodičnu kuću u Đenovićima za 390.000 eura. Anđela je u prošloj sezoni Zadruge isticala da je najmoralnija, lijepo vaspitana i dobra osoba, a u ovoj je pokazala sve suprotno od toga, pa je javnost žestoko osuđuje.

Pogledajte i kakve fotografije objavljuje kada nije u Zadruzi...