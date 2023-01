NEKA MU UDARI ŠAMAR I KRAJ! Moka Slavnić surovo iskren o susretu Ane i Zvezdana, a Anđelinom ocu rekao da PIŠKI OD SREĆE

Moka Slavnić prokomentarisao je Anin ulazak u Zadrugu koji svi čekaju i otkrio šta misli da će se desiti kada je Zvezdan ugleda.

Ovog petka će se u Zadruzi desiti ono što fanovi rijalitija već dugo čekaju, a kao što je već i najavljeno, to je ulazak bivše nevjenčane žene Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić, koju je ostavio zbog veze sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ana je spremna da se obračuna i sa Zvezdanom i sa Anđelom, a pisalo se da će za ovo učešće dobiti čak 200.000 eura.

Zvezdanov otac, slavni košarkaš Zoran Moka Slavnić, otkrio je šta misli da će se desiti kada Zvezdan na vratima bude ugledao Anu, koju je ostavio posle petnaest godina vanbračne zajednice: "Ne postoji 15 godina, pod broj jedan! Sama je rekla četiri i po godine, pa 2011... To je samo rekla. Što se tiče nje, apsolutno nikakav komentar. Kada pričamo o njenom ulasku, on će priznati sve, on je džentlmen. Ja bih volio da sam ja tamo umjesto njega, da ponovim izvinjenje. Nema više emocija, puklo je, ako hoće da mu udari šamar, neka mu udari i kraj!".

Moka se osvrnuo i na sukob Aleksandre Nikolić i Zvezdana, koji je pokušao da je poljubi dok su bili u izolaciji, ali bezuspješno. "Zvezdan je lijepo rekao - dvadeset dana ćutanje, mjerkanje, pa da vidi šta se tu dešava, o čemu se radi. On je htio da prizna da ga je gledala, da se on njoj sviđa. Ona se od poljupca branila samo od straha, a ne zato što nije to željela. Mnogo je više koketirala ona s njim, nego on s njom, on je tada bio u vezi. Zvezdan je želio samo priznanje. Nije se Zvezdan iskompleksirao, već nije dobio odgovor koji je trebalo da da: 'Da, ložila sam se na tebe, ali sam povukla ručnu, izvini'. Nema ovdje misterije. Oni kada bi se poljubili, tu bi pao intimni odnos odmah, da se razumijemo. Samo je htio da je navuče, da prizna, to je ona muška sujeta", iskreno smatra Moka.

A kada su u pitanju Zvezdanove simpatije i djevojke, s Anđelom je i dalje u vezi iako svakodnevno nailaze na razne probleme, a i Moka podržava njihovu vezu. "Samo Anđelu da vidim, rekao bih joj: 'Nemoj više nikome da se pravdaš'! Neca i Peca će nju da pogode?! Rekla je sve najgore o sebi i nema više. Ako joj kažu: 'Šta si prošle godine govorila', jesam i to je to, zdravo. Ovo nije fol, nego prava emocija. To što ona radi, to nije psihopatsko ponašanje. Tako se ponaša zaljubljena žena, svaka čast kako se bori za ljubav. To se zove borba za ljubav, za jednog papka kojeg ću prebiti kad ga budem vidio! Napravio je polus*anje i sve oprašta i ide za njim. Kažu, udaviće ga u ljubavi. E, volio bih da umrem udavljen u ljubavi, a ne od nekog drugog s*anja! Popustiće ona, samo kad postane sigurna u sebe", rekao je, pa otkrio i da li se čuo s njenom porodicom.

"Ne, nismo se čuli. Vjerujem da su ljuti na sve nas. Volio bih s njima da popričam kad god oni budu htjeli... Ne bih ih ja odobrovoljavao. Znate prošlost Zvezdanovu i ne sviđa vam se? Potpuno ste u pravu i uopšte se, kao njegov otac, ne ljutim, imate potpuno pravo i razumijem vas. Brinete za ćerku. Ali ako je ta ćerka zaljubljena u njega, je l' joj vi želite dobro? To je kao Marija Kulić, razbija svoju ćerku, uništava je! Ja sam fer i pošten, ne bih se ljutio na Anđeline roditelje šta god da kažu", smatra Moka, koji se potom osvrnuo na komentare sa društvenih mreža u kojima navode kako je Anđelin otac vjerovatno bio Mokin fan: "On treba da se upiški od sreće! Ja sam rekao sve najljepše o njegovoj ćerki, ja to zaista stvarno, iskreno mislim. Anđeli i Zvezdanu ako ne bude bilo lijepo, raskinuće, neće biti ni prvi ni poslednji".