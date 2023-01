NE ŽELIM DA MU RODIM DIJETE! Aleksandra Nikolić u strahu zbog trudnoće, Filip Car šokirao - JEDVA ČEKAM

Nova drama u Zadruzi oko toga da li je Aleksandra Nikolić zatrudnjela s Filipom Carem, zbog kojeg je ostavila Dejana Dragojevića.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge Aleksandra Nikolić, koja je nedavno doživjela emotivni brodolom jer ju je bivši dečko Filip Car ostavio zbog Maje Marinković, njene najveće suparnice, otkrila je da li je u drugom stanju i progovorila o zadržavanju bebe.

Na pitanje šta će uraditi ukoliko sazna da je trudna s Filipom, rekla je: "Ne smatram da mogu tako lako da ostanem trudna zbog policističnih jajnika. Smatram da ne može tako lako da mi se desi. Nismo pazili, ali ne želim da razmišljam, jer nisam trudna". Budući da se cio dan žalila da joj je muka, voditelj je insistirao na toj mogućnosti.

"Ne znam šta ću, ali nisam, ne znam. Mene je sramota malo da radim testove, mislim da će sve biti u redu. Ne znam šta bih ako sam trudna, ali ne bih voljela da mu rodim dijete. Neće se to desiti još dugo, dugo", poručila je Aleks, na šta je Filip dodao: "Ona je jednom rekla da je pogriješila u pitanju trudnoće i da se jako kaje, jer je uradila neke stvari. Ukoliko se desi, vjerujem da ćemo se dogovarati šta ćemo. Nisam neki vjernik, ali bi me bilo strah Boga kada bih rekao nekome da neki život... Dogovorili bismo se ko bi kad čuvao, ja jedva čekam i ne bježim od toga. To je jedina stvar koja će mi promijeniti život, ali nisu ove žene, što se mene tiče, još spremne. Samo mi još fali dijete u Zadruzi, to mi fali u rijaliti stažu i da me neko prebije i da spolno opštim sa Brendonom ili Necom". Osim toga, dodao je i da bi se on i Aleksandra pomirili jedino kada bi se to desilo.

"Imam osjećaj da nikad neću postati mama... Nije ni vrijeme ni mesto za djecu i trudnoću, smatram da bi ga dijete promijenilo, ali sa nekom mirnom, nevinom ženom. Ovako je nemoguće, ja ne vjerujem", ponavljala je Aleksandra Nikolić, a i Zorica Marković je dala svoj komentar: "Dijete bi ih sigurno ujedinilo. Ona je ljuta i povrijeđena, što je normalno. Rekla mi je da nije sigurna, jer je rano pričati o tome. Nisam ništa loše shvatila, nije ona uporedila njih dvojicu, ali ponašanje s djevojkama je slično. Kad smo Mikica, ja i on popili, bio je iskren i meni se sviđa, jer je on baraba. Ako se to, daj Bože, desi, vidjećemo".

Pogledajte Aleksandrinu i Filipovu raspravu oko trudnoće:

Aleksandra Nikolić i Filip Car o trudnoći Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandra u ovoj sezoni, prema mišljenju zadrugara, važi za jednu od najljepših učesnica, a poznato je da je promenila lični opis. Pogledajte kako je nekada izgledala starleta koju su dovodili u vezu sa Markom Miljkovićem: