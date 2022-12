UPALA U SAVU KOMPLETNO OBUČENA, IZVLAČILI JE! Dušica Jakovljević preživjela dramu i ispričala detalje - Imala sam sreće

Dušica Jakovljević je upala u Savu sa skutera i priznaje da se ulašila, jer zna kakve opasnosti rijeka nosi sa sobom.

Voditeljka Zadruge, Dušica Jakovljević, prisjetila se dramatičnog dana kada je obučena upala u Savu. Pala je sa skutera kod Beton hale, a sada je detaljno ispričala šta se dogodilo.

"Mislila sam stvarno da to niko nikad neće saznati! Ali jeste, desilo se, upala sam kompletno obučena u rijeku, jer se ja zapravo nikada ne vozim skuterom. Išla sam sa društvom, vraćala sam se sa nekog snimanja i da bi se što prije prebacili sa tačke A na tačku B, ja sam sjela na skuter i prevrnuli smo se. Srećom, imala sam pojas na sebi, bile su preduzete sve mjere ukoliko se tako nešto desi i zaista se to dogodilo. Bukvalno, samo što smo krenuli i taj pokušaj da se izvučem je trajao. Na sebi sam imala patike, pa nikako nisam mogla da se popnem, ali neki prijatelji su nam pomogli da nekako dođemo na obalu, međutim, uslijedio je drugi problem. Krenuli smo u izlazak, ali ja sam bila potpuno mokra! Jeste bilo ljeto, trebalo je da sjednemo u baštu jednog lokala u Beogradu na vodi, ali nisam mogla ni do parkinga da odem tako mokra. Pritom, imala sam sređenu i šminku i frizuru, vraćala sam se, kao što sam rekla, sa nekog slikanja i nije bilo ni govora da ja sad tako šetam pored onih restorana i da me ljudi gledaju! Morala sam da se vratim na isti taj skuter i da se odvezem. Naravno, sve smo okrenuli na šalu, kasnije smo i nastavili taj izlazak, cijelo veče smo se šalili na tu temu", ispričala je Dušica Jakovljević i rekla da nije prvi put da joj se desio takav peh.

"Meni se uvijek dešavaju takve stvari, ako neko treba da se oklizne - ja ću se okliznuti! Jesam se uplašila u nekom trenutku, jer nisam mogla da se popnem odmah na skuter. Apelovala bih ovim putem na ljude da vode računa. Ja sam možda imala sreće, neko sam ko je odrastao uz rijeku, svoje detinjstvo sam provela baš na tom keju. Moj tata se dugo bavio vodoprivredom i ekologijom i znam koliko je reka opasna. Meni se to desilo u ovim godinama, mogu da kažem da sam se tada ponovo rodila. Šalu na stranu, svi moramo da vodimo računa, znamo šta se dogodilo prošle godine za Novu godinu i apelujem na sve ljude da vode računa", poručila je aludirajući na tragičan ishod sa Spićaninom Matejem Perišem.