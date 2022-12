LETI JE UVEK FIT, ZIMI NABACI 5 KILA I SKINE IH ZA 14 DANA! Saša Popović otkrio svoju TAJNU dijetu - nema gladovanja!

Saša Popović uvek ima istu kilažu i ne menja se s godinama, a ovog režima ishrane se pridržava i njegova supruga Suzana Jovanović.

Osim što se bacio na biznis, pa je postao vlasnik novog stambenog kompleksa na Bežanijskoj kosi i uveliko već prodaje luksuzne stanove, a u tome mu pomaže koleginica Viki Miljković, Saša Popović je odlučio i da dotera liniju. Po tom pitanju je bivši direktor Granda veoma disciplinovan, pa redovno ima istu kilažu, jer svakog proleća drži dijetu nakon što se tokom zime ulenji i ugoji.

"Uvek se ugojim tokom zime, pa moram na proleće da mršavim! Tada je vreme slava i praznika, jede se začinjena i teška hrana. Tokom zimskih meseci uglavnom dobijem od dva do pet kilograma. Kada odlučim da smršam, pridržavam se određenog načina ishrane", izjavio je Saša Popović i objasnio šta jede dok je na dijeti.

"Svako jutro pijem kafu, ponekad sa mlekom. To doručkujem, a za ručak mogu da biram između šnicli, grilovane piletine, ribe. Za večeru je uglavnom kombinacija mesa i salate, jaja, a ponekad samo voće i jogurt. Prijaju mi takvi obroci. Dodaje da mu je dovoljno samo dve nedelje dijete da smrša. "Uglavnom imam 73 kilograma, ali nekada odem i na 78. Za dve nedelje, koliko se inače hranim na ovaj način, izgubim tih pet kila. Dovoljno je da 14 dana povedem računa o hrani, skinem višak i to je to. I moja žena Suzana koristi isti program", ispričao je Saša. Kada se reši viška kilograma, leti uživa održavajući liniju.

"Leti sam uvek fit, jer sam već s prvim suncem u Opatiji. Svakodnevno plivam, igram tenis, stoni tenis, jedem mnogo voća, salate začinjene maslinovim uljem i ribu. I to ne zato što pazim na jelovnik, već mi na moru ne prija teška i masna hrana. Samim tim, nemam problema ni sa kilogramima", rekao je Popović, koji ne podržava rigorozne dijete u kojima ljudi gladuju, jer brzo odustanu od mršavljenja: "Najgore je kad se čovek opusti, nagoji i onda posle kaže: 'E, od sutra ću da držim dijetu'. Onda sutradan krene, izdrži tri dana i posle toga gotovo, sve po starom. Kad se dobro najedeš i nisi gladan, onda ti je lako da kažeš da ćeš na dijetu!".

Evo i od čega se sastoji Sašin jelovnik:

Doručak - kafa bez šećera i peciva

Ručak - grilovana piletina

Večera: dva kuvana jajeta i šargarepa

I za kraj, TRIK SAVET: Što više fizičke aktivnosti u prirodi.