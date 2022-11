NI MAJA NI ALEKSANDRA! FILIP CAR BACIO OKO NA TREĆU ZADRUGARKU: Priznao da mu je ONA bolja od 90% žena u rijalitiju!

Filip Car je ušao u Zadrugu i odmah napravio haos, a s obzirom na to da su ga tri meseca pominjali u rijalitiju, spreman je za nove izazove, ali i devojke.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Veliko iznenađenje je sinoć i za zadrugare i za gledaoce bio Filip Car, koji je pravo iz emisije "Amidži šou" ušao u Zadrugu i vratio se na "mesto zločina". Iako je rekao da se u rijaliti neće vraćati, Filip je na samom početku priznao da je "rekao, pa porekao", kao i mnogo toga do sada.

Iako je rekao da je došao u miru, pa se potom uputio na žurku, noć nije protekla mirno, već je došlo do sukoba i sa Majom Marinković i sa njenim dečkom Bilalom, ali i sa drugim zadrugarima. Svi se pitaju da li i dalje ima osećanja prema bivšoj devojci i ona prema njemu, a Filip je otkrio da mu nije zanimljiva ni Maja, ni Aleksandra Nikolić, već neko treći!Photo Set as poster photo

"Ljudi, oni mene pitaju o Majama, a meni je najzanimljivija Marija Kulić. Mi smo se načeli vani pre nego što ste ušli. Gotivim je. Siniša je dobar sa ovim nekim mojima, ali moram neke stvari... Sad ću ja do nje da joj kažem: 'Teta Marija'. Pitaju me za Aleksandru, ja zetu ne bih nikad takve grehove, to me ne zanima. Ja idem srcem, ne pravim priče. Nikad to nisam rekao, mene su zanimali Kulići. Marija je bolja od 90% žena ovde", rekao je Filip Car.