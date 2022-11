PRED BRAČNU NOĆ TRAŽILA KUTIJU KONDOMA! Budući mladoženja je PREVARIO sa cimerkom, a Maja provocira u vjenčanici! (FOTO)

U Zadruzi će se održati vjenčanje Maje Marinković i Bilala Brajlovića, a buduća mlada imala je neobičan zahtjev.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

U Zadruzi je zavladao opšti haos kada je Bilal Brajlović nakon momačke večeri buduću mladu Maju Marinković prevario s cimerkom iz rijalitija Majom Kovačević, koja je nakon toga istakla da se kaje zbog svega. Kada je Marinkovićeva saznala da su bili intimni skočila je na Bilala pretukla ga i nanijela mu povrede po licu.

Prvobitno je htjela da odustane od venčanja ili da zamijeni mladoženju, a njihov odnos je bio zategnut. Njih dvoje su ipak spustili loptu, a Maja je odlučila da će ipak dati drugu šansu iako ju je njegov potez kako je istakla jako povrijedio i odlučila je da će vjenčanja ipak biti.

Sve je spremno za veliko slavlje na imanju u Šimanovcima, a mlada blista u provokativnoj vjenčanici. Stglo je i pismo Velikog šefa u kom je bilo naznačeno da mlada mora da ima nešto plavo, nešto tuđe i nešto staro na sebi, kao i da mladoženja ne smije da je vidi prije venčanja.

Dok su tekle pripreme za venčanje, Maja Marinković savjetovala se sa Jovanom Tomić Matorom šta da radi ako njen budući muž, Bilal Brajlović ne bude mogao da se snađe prve bračne noći - "Ima problem što ju je muž prevario na momačkoj, a ima prvu bračnu noć", rekla je Matora.

"Zato mi treba kutija kondoma", rekla je Maja, a Matora je pitala: "Kutija? Velika ili mala?".

"Pa mala, ne može on, on ne može u jednu kesicu (smeh). Kutiju onu jednu. Posle one Maje Kovačević ja treba da legnem sa njim, upitno. Bolje Brendona da je izrokao", poručila je Maja, a pogledajte kako blista u provokativnoj vjenčanici.

Pogledajte i kakve muke je imala s vjenčanicom: