ČUPANJE ZA KOSU I PLJUVANJE - ŽENSKA TUČA U ZADRUZI! Obezbjeđenje jedva zaustavilo učesnice, TOTALNI HAOS!

Anđela Ilić i Sandra Bakša žestoko su se sukobile u Zadruzi.

Novi dan - novi karambol u šestoj sezoni Zadruge!

Anđela Ilić i Sandra Bakša ušle su u žestoku svađu, zbog koje je moralo da reaguje i obezbjeđenje. Anđela je u jednom trenutku pokušala da pljune svoju ljutu suparnicu, a potom je na nju i nasrnula. Uslijedile su uvrede, ali i čupanje za kosu.

Čitava rasprava izbila je kada je Sandra izvrijeđala Anđelu, te je, između ostalog, nazvala i prostitutkom, što je ovu u potpunosti razbijesnilo. Anđela joj prijetila i na sve načine pokušavala da se obračuna sa cimerkom, dok je obezbjeđenje pokušavalo da ih smiri i razdvoji.

"Ja prostitutka nisam, ne možeš to da pričaš. Niko ne može ništa da kaže", vikala je Anđela.

"Mogu da kažem šta hoću, možeš samo da pop*ši* ku*če*ve u krug", kazala je Bakša.

"Ti ćeš to da radiš, kao što najviše voliš. Nemoj sa mnom da se igraš. Pusti me da je ubijem, pusti me molim te. Mnogo se ugojila donesite joj nešto da jede", govorila je Anđela.

Pogledajte snimak: