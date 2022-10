GOSPODA NE PRIČAJU, ALI POTPISALA JE MOJ UGOVOR! Otac Maje Marinković otkrio da je bio intiman sa OVOM UČESNICOM?!

Taki Marinković, koji svojim pratiljama daje da potpišu ugovor o povjerljivosti prije druženja, otkrio ime učesnice Zadruge s kojom se vidio.

Izvor: Kurir TV printscreen

Najpopularniji tata među zadrugarima je otac Maje Marinković Radomir Taki Marinković, koji razmišlja o ulasku u Zadrugu 6, u zavisnosti od razvoja situacije, i otkriva da je "mnoge zadrugarke već prevrnuo", kako sam kaže, a onda je izdvojio Maju Kovačević.

Taki je za Rijaliti otkrio da je Maja potpisala ugovor prije nego su imali bilo kakav kontakt. "Maju znam odlično, družili smo se onako sportski, što se kaže, znate na šta mislim. Žene mene vole zato što ne pričam puno i ne što valja hvalim se. Ja sam, prije svega, jedan gospodin i to mogu da potvrde djevojke u rijalitiju", rekao je Taki i nastavio:

"Reći ću samo da je Maja jedna od onih koja je potpisala moj ugovor, tako da sve ostalo neka ostane između nas. Majče je opasna, ali ona neće dugo da izdrži tamo. Nedostaje joj svašta nešto, prije svega momak, ima zeznutog tipa u Zagrebu, koji je trenutno u zatvoru. Zato mi nije jasno kako je dopustila da je Bojan Savić odmah po ulasku hvata za noge. Tu mi je pala u očima, moraš da držiš do sebe, bar nekoliko dana. Tamo djevojke uopšte ne drže do sebe, već napadaju kao hijene".

Taki je rekao "kada bi ušao da bi ga sve djevojke spopale": "To bi bila mrtva trka. Marko Marković i Uroš Ćertić bi otišli u zaborav. Obojica su istrenirani i lijepi kao lutke, ali na djelu - nula bodova. Svaka bi bila sa čovjekom od 50 godina pored njih. Ja sam stariji od njih 30 godina, ali one više vole da budu u mom društvu nego sa vršnjacima, oni ih uopšte ne zanimaju. Ako nešto i urade, odmah istrtljaju, a ja mudro ćutim, mislim da to djevojkama odgovara. Žene me vole zato što ne pričam mnogo i ne hvalim se".