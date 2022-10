JESAM JAVNA LIČNOST, ALI NISAM DŽAK ZA UDARANJE! Voditelj Zadruge se oglasio zbog prijetećih poruka - Neću ćutati na ovo

Darko Tanasijević, voditelj Zadruge, oglasio se nakon što je objavio prijeteće poruke koje dobija na društvenim mrežama.

Voditelj Zadruge Darko Tanasijević objavio je jezive poruke koje svakodnevno dobija na društvenim mrežama, a u kojima mu izvesna ženska osoba preti čak i smrću. Najavio je da će potražiti zaštitu nadležnih organa, a sada se ovim povodom i oglasio za medije.

"Razumijem ostrašćenost pojedinih fanova učesnika, ali na sajber nasilje i pretnje smrću neću ćutati. Sve to što rade jeste krivično djelo, stvari treba nazvati pravi imenom. Javna sam ličnost, ali ne i džak za udaranje. Nažalost, često se radi o osobama koje imaju djecu, unuke, pa se zapitam kakve to vrijednosti, stavove i model ponašanja prenose na nove generacije, na svoje najmilije. Ja sam odlično, ništa me neće poremetiti, pa ni ovo, a pitanja ću postavljati svakome, bez izuzetaka, i svoj posao nastaviti da radim profesionalno i objektivno", poručio je voditelj Zadruge.

Darko Tanasijević je prijeteće poruke objavio na storiju na Instagramu, gdje je pokazao da mu je anonimna ženska osoba uputila niz gnusnih uvreda, ali nije vrijeđala samo njega, već i njegovu majku.