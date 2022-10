KRISTIJAN IZGUBIO 160.000 €?! Golubović u DUGOVIMA do guše zbog NASILJA pred kamerama - "Sve se zakomplikovalo"

Kristijan Golubović diskvalifikovan je iz Zadruge nakon fizičkog napada na cimera iz rijalitija.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Emil Kamenov i Kristijan Golubović diskvalifikovani su iz Zadurge nakon što su pesnicama udarali kaskadera Uroša Ćertića. Kako prenosi "Kurir" Golubović je zbog nasilja u rijalitiju u velikom problemu, on je navodno izgubio čak 160.000 eura.

Golubović je za učešće u šestoj sezoni Zadruge, prema nezvaničnim informacijama, ugovorio honorar od 80.000 eura, a polovinu novca uzeo je unaprijed. U domaćim medijima pisalo se i o njegovoj svadbi s Kristinom Spalević koja je planirana da se desi na velelepnom imanju u Šimanovcima i za koju je Kristijan trebalo da dobije bonus na ugovoreni iznos od čak 30.000 eura.

Međutim, nakon fizičkog napada na Uroša Ćertića on će mora da vrati 40.000 eura od honorara koji je uzeo unaprijed, a drugu polovinu neće ni dobiti. Prostom računicom dolazi se do iznosa od 110.000 eura, koliko je Golubović u minusu zbog svog nasilnog ponašanja, a prema ugovoru moraće i da plati kaznu od 50.000 eura.

Prema riječima izvora bliskog Goluboviću, on na sve načine pokušava da se izvuče iz finansijske bule i da se vrati u Zadrugu, a kao osnovni razlog za toliku borbu navodi egzistenciju trudne vjerenice.

"Kristijan, od kada je izbačen, zove Željka Mitrovića kako bi pokušao da sredi odnose i vrati se u rijaliti da ne bi morao da plaća kaznu. On je polovinu honorara uzeo unaprijed, druga polovina je trebalo da mu bude isplaćena tokom boravka u rijalitiju, ali se sada sve zakomplikovalo. Prema trenutnoj situaciji on treba da vrati dio novca koji je uzeo i da doplati zbog diskvalifikacije još 50.000 eura. Ne zna ni on još uvijek šta će biti, nada se da će ga vratiti u Zadrugu", ispričao je izvor za pomenuti portal.

Golubivića i Kamenova je nakon izbacivanja iz Zadruge sačekala policija, oni su dali iskaze u policiji, a zatim su pušteni kući. Kristijan se oglasio za medije, otkrio zašto je prebio Ćertića, kao i šta je rekao policiji.