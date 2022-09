DIJELI SOBU S BIVŠIM, PRIZNALA DA JOJ SE SVIĐA MATORA I URNISALI JE: Oglasila se majka MISICE - ČAČKA gdje ne treba

Majka Sofije Une se oglasila i iskreno rekla sve što misli o svojoj ćerki, koja je u Zadruzi.

Izvor: Instagram/tajninatajna

Sofija Una Manić u Zadruzi se nalazi sa svojim bivšim dečkom Ivanom Neškovićem, s kojim je učestvovala i u rijalitiju "Bar" na Kurir televiziji, ali s kojim nije u dobrim odnosima. Javno je priznala da joj se dopada Jovana Tomić Matora, zbog čega su je osudili cimeri govoreći joj da to radi samo zarad kadra.

Ovim povodom se oglasila i njena majka Milena, koja je bez dlake na jeziku prokomentarisala Sofijinog bivšeg dečka, kao i ćerkino priznanje za Jovanu.

"Nas dvije smo jako otvorene. Ona je zrela osoba, svoj čovjek, ne bih mogla ni da hoću da utičem. Ona je uvijek bila svoja sto posto. Nekog pritiska nema, to ne postoji. Što se tiče tog dečka, neko pozitivno mišljenje o njemu nemam. Ne, nisam ga upoznala. Bila sam hiljadu puta prisutna tokom tih njihovih razgovora, poruka i sličnih stvari. Da ne ispadne ružno, on je nekako suviše sirov. Mislim da je to bila neka, hajde sad da kažem, rijaliti priča. Ma nikakvu perspektivu, vjerujte...", objasnila je, pa otkrila da li ju je vrijeđao u porukama i kakav je bio prema njoj u rijalitiju "Bar".

"Ma on je nju vrijeđao u tom rijalitiju, govorio koješta. Ne kažem da mi pokaže svaku poruku. Dečko ima, da li neke komplekse, probleme, ne zanima me. Mislim da su njemu žene potrošna roba, tako ih gleda, to je moje mišljenje, ne znam za nju. Nema nikakav izgrađen stav. Za njega su sve djevojke lake, ološi i da ne kažem šta i otprilike, svaka će mu zariti nož u leđa. Oni su bili u svađi kad su izašli, on je bio posle nje s drugim djevojkama u tom rijalitiju, eksplicitno rekao: 'Sad ćeš da vidiš šta ću da radim, ovo tebi za inat'. Da bi on ovde izjavio kako je on bio sa Sofijom da bi tjerao inat tamo nekoj djevojci... Potpuno obrnuta priča. On je bio sa Sofijom posle tih nekih vrijeđanja kojekavih, ona ga je jednostavno, 'ajde da kažem, šutnula. Iza toga je uradio to što je uradio. Iskreno, bila sam spremna da odem i da mu napravim cirkus. Moje dijete, neka je, govorila sam isto, da je najgora i da je najveći ološ, što je daleko od toga, nikada, ali nikada, nije imala nikakav izlet, prevara. Nije iz te priče. Za nju ne može niko da kaže da je splavaruša, sponzoruša", istakla je, pa otkrila i šta misli o odnosu Sofije Une s Matorom.

"U principu, mislim, to je sve njen život. Nikada joj nisam pravila problema oko njenih odabira. Da jesam, i Nešković bi bio problem. Nije po nekom mom ukusu. Međutim, ja lično mislim da je to malo, prvo naduvano. Drugo, ona je toliko ekstroventna, da ja ne mogu da joj objasnim u mnogim stvarima, da neke stvari ne treba da krije, sve ispliva prije ili kasnije, jednostavno treba pokazati odmah distancu. Njoj se, u principu, Matora dopada kao osoba, to je moj stav. Ona je hetero, a da li se sad njoj dopada i nešto novo da proba? Zato je i ušla u Zadrugu. Tipična vodolija, ekstorvertna, vjeruje ljudima, prihvata ljude takve kakve jesu, nije homofob. E, sad, ja lično mislim da tu nema one strastvene emocije, kao prema nekakvom se**ualnom partneru. Mislim da ne. Meni je Matora kao pojava simpatična, zato što je živac, ali mislim da ona nije usamljena. Moja Sofija voli da vidi kako, šta, da čačka tamo gdje ne mora da čačka. Radoznala je. Niti je htjela da igra igru, niti ona traži kadar", poručila je majka Sofije Une Manić.

Pogledajte Sofiju i Ivana u rijalitiju "Bar":