OVO NIJE NAJBEZOBRAZNIJA SCENA U "MARATONCIMA": Glumica otkrila tajnu kultnog filma - "Bila sam s njim u krevetu"

Melita Bihali otkrila detalje scene iz kreveta koju je Šijan izbacio iz filma "Maratonci"

Film "Maratonci trče počasni krug"pored originalnih scena i dijaloga, ostao je upamćen i po kućnoj pomoćnici Olji koju je prije 40 godina odigrala Melita Bihali.

Glumicu je prije četiri decenije ovaj film proslavio, a od kultnog filma do danas Melita je igrala u više od sedamdeset uloga na filmskom platnu, režirala brojne predstave za djecu, igrala četrdeset godina na daskama koje život znače, a danas je u penziji.

"Što se tiče penzionerskih dana, ja nikada nisam ni bila u penziji. Pa kada je glumac u penziji? Radi dok može da stoji", rekla je Melita i nastavila: "Ne mogu da vjerujem da je toliko prošlo od premijere filma. Taj film ima vječitu vrijednost, Duško Kovačević je to tako mudro osmislio. Puno tu ima suštine i gorčine života i svega se dotakao po malo. To će večno da živi" rekla je Melita i otkrila detalje trenutka kada je prihvatila ulogu Olje.

"Nisam ni pročitala scenario, odmah sam rekla hoću. Nije bilo dileme, čim sam znala ko su autori", rekla je Melita i prisjetila se anegdote kada je poslednji put, u bioskopu, gledala film.

"Sa snimateljom Božom Nikolićem sam sjedela u prvom redu. U jednom trenutku Boža me je upitao 'jel još uvijek imaš onako dobre grudi?'. Na šta sam mu ja odgovorila jel hoćeš da proveriš. Njega je zbunio moj odgovor. Ali kada sam izašla pred publiku da pozdravim sve voditeljka me je upitala kako sam ja dobila ulogu, pogledala sam pravo u Božu i rekla 'Nemam pojma, vjerujem da me Boža Nikolić preporučio zbog grudi'. Cijela sala se smijala", otkrila je glumica u emisiji "Vikend na K1".

Glumica je otkrila i da je jedna scena izbačena iz kultnog ostvarenja.

"Bila je jedna izuzetna scena kada smo snimali film. Olja je bila u krevetu sa Mijom Aleksićem, a Bata Stojković je došao na vrata i rekao 'Tata, večeras je moj red', a ovaj mu je odgovorio 'Marš napolje'. Ta scena je izbačena, a i Šijan nam je objasnio da je to bilo malo prizemniji humor od ostalog humora u 'Maratoncima'.

Melita je otkrila i kako je izgledalo druženje iza kamere. "Mi smo, nažalost, bili u jednom podrumu u Pančevu. Dolazili smo ranom zorom, odlazili noću, nije bilo nekog prostora za druženje".

Osim vrhunske glumačke ekipe, koja je igrala pod rediteljskom palicom Slobodana Šijana, ništa manje nisu bile značajne ni sporedne uloge. A legendarnu scenu koja se pamti, odigrala je upravo Melita Bihali sa veteranom srpskog glumišta Mićom Tomićem.

Kako bi postigli što bolji efekat iznenađenja, reditelj Slobodan Šijan i Mića Tomić su se dogovorili da je snime bez znanja Melite, da bi tako scena bila uvjerljivija.

"Prvo sam bila ljuta, posle kada sam vidjela koliko je to dobro i spontano ispalo nisam se više ljutila. Šta da se radi, neke scene moraju da se urade kao iznenađenje da bi bile efektne".