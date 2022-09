TAJNE PREDBRAČNOG UGOVORA ADAMA I ANDŽELE ADAKTAR! SPAVAJU ODVOJENO, NEMA LJUBAVNE IDILE, A OVO OBEĆANJE JOJ JE MUŽ DAO

Porodica Adaktar glavna je tema prethodnih nedelja. Njihova prava imena, prošlost kao i način na koji sada žive ne prestaje da intrigira javnost.

Izvor: Instagram/adaktar_official

Iako su nedavno počeli sa emitovanjem sopstvenog rijaliti programa, Adaktarovi su se potrudili da pravu istinu o svom životu sakriju od očiju javnosti, a sada su isplivale šokantne priče o bračnom životu samoprozvanog "boga obrva".

,,Naime, kako izvor za Alo tvrdi, uprkos bajkovitoj ljubavi koju predstavljaju na društvenim mrežama, Adam i njegova supruga Andžela iza zatvorenih vrata ponašaju se, navodno, kao cimeri", piše Kurir.

- Ovo što Adaktarovi prikazuju u rijalitiju je prava farsa, obmanjuju narod. Oni uopšte nemaju zdrave porodične odnose, a brak Adama i Andžele nije nimalo idiličan - žestok je bio na samom početku razgovora izvor koji je otkrio kako je došlo do poznanstva bračnog para.

- Oni su se upoznali na fakultetu, sprijateljili su se, a saopštenje da su stupili u vezu iznenadilo je sve ljude u njihovom okruženju. Otkako je Andžela javno počela da se predstavlja kao Adamova devojka, ona je prekinula kontakt sa svim ljudima iz svog okruženja, čak i sa kumom s kojom je bila izuzetno prisna - ispričao nam je izvor, pa nastavio:

- Distancirala se od svih bliskih prijatelja, podvrgla se nizu estetskih zahvata, predstavlja se kao Andžela i počela je da živi po Adamovim pravilima. Njeni najbliži su saznali da je trudna tek kada je bila u petom mjesecu, skroz se povukla u sebe kako bi od okoline sakrila da je u stvari njen i Adamov odnos jasno definisan ugovorom - rekao je izvor, pa otkrio detalje navodnog sporazuma supružnika Adaktar.

Izvor: Instagram/adaktar_official

- ,,Oni nisu potpisali klasičan predbračni ugovor, kakav moderni parovi potpisuju. Andžela i Adam imaju tačno propisana pravila ponašanja. Pristala je na to da ona i suprug spavaju u odvojenim sobama, da on ima pravo na svoj privatni život, a ona na svoj. Adam se obavezao da će, ukoliko mu Anđela rodi dvoje djece, da je izdržava do kraja života. Zauzvrat, ona ne smije da ga javno bruka, da se eksponira sa drugim muškarcima, niti da ikome priča o njihovoj intimi - šokirao je tvrdnjama sagovornik dobro upućen u život skandaloznih supružnika", saznaje Kurir.

- Upravo zbog toga Andžela je izbrisala gotovo sve prijatelje iz života i posvetila se samo Adamu i njihovoj deci. Druži se sa njegovim prijateljima, a istinu kriju kao zmija noge - zaključio je sagovornik.

Adam i njegova majka Alis danas se hvale raskošnim životom i time što se beogradskim ulicama voze u limuzinama, a nedavno je isplivao njihov snimak iz perioda dok su živjeli u Čačku i vozili traktor. Naime, majka i sin učestvovali su u snimanju jednog spota za čije su potrebe vozili traktor i svirali trubu.

,,Članovi kontroverzne porodice promijenili su identitet, te je Adam Marjanović prezime promijenio u Adaktar, što je učinila i čitava njegova porodica. Majka Alis zapravo se zvala Bobana, Ara se zvala Tara, a ime Adamovog brata i dalje nije poznato javnosti", zaključuje Kurir.