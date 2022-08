IZBACIĆU NJEN KLIP S DEVOJKOM! Bivši cimer raskrinkao pevačicu i zapreti: Tužila me je, objaviću INTIMNE snimke!

Bivši učesnik Zadruge otkro je da ga je tužila majka Marijane Zonjić, a zatim zapretio intimnim snimcima nekadašnje cimerke.

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Stefan Krstović Krle priznao je da ga je pevačica i bivša rijaliti Zadruge Marijana Zonjić tužila, a on joj je javno zapretio da će objaviti njene intimne klipove koje poseduje.

"Tužili su me, sad je suđenje 13.septembra. Rekla je da me je tužila zbog toga što ja nemam ništa. Njena majka me je tužila za uvredu časti, ja kažem, da ako Marijana bude pričala neke gluposti i ako bude pričala da nemam njene klipove, izaći će sve. Izaći će i sa devojkom gde ima klip", rekao je Krle, pa je pokazao voditelju emisije "Narod pita" Darku arhivu koju poseduje.

Tokom zajedničkog boravka u Zadruzi Krle je priznao i da je bio intiman s Marijanom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

"Neću da kažem da nisam, kad sam već rekao, idem nazad. Zbog toga sad neću da krećem da mlatim oko drugih stvari, ali ako krenem, idem do kraja. Ja sam čuo da je neko pretio, nazvao sam njenog brata, pričali smo, ne znam ko je koga nazvao, ali mi je rekao da to što imam sa Marijanom, u to ne zalazi, ali mu je zasmetalo to što sam govorio o njenoj mami. Ne intresuje me, ne bih se izvinio da me ne bi tužili, ne opterećujem se. Izvinio sam se njenom sinu, bilo je ružno i znam kako bi bilo da meni neko kaže", dodao je Krle, a onda otkrio šta će se desiti ukoliko Zonjićka ne popusti:

"Ići ću stepen po stepen, da bude zanimljivo. Dosta toga znam, znamo se osam devet godina. Nek se oglasi njena majka, otac, moja majka da nikad ja kod njih kući nisam došao do ulaska u Zadrugu. Pokupio sam njene stvari i nju, pa smo krenuli u Beograd. Smuvala se sa mojim drugom na putu".

Marijana je nakon izlaska iz Zadruge 6 ostala veoma bliska s Dalilom Dragojević te su zajedno bile u Crnoj Gori, a otkrila je i da zbog ovog prijateljstva dobija pretnje.