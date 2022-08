Trap fenomen Crni Cerak spreman da uzburka more na Sea Dance festivalu

Nakon što su na Exitovoj Gang beats bini šutkom podigli prašinu i uzdrmali Petrovaradinsku tvrđavu kada su premijerno izveli novu pjesmu „CC#3“, Crni Cerak stiže na Sea Dance da uzburka more hitovima „Pare Pare”, „CC#1”, „CC#2”, „Džungla od betona” i mnogim drugim.

Srpska trep ekipa sa beogradskog naselja Cerak, Crni Cerak koju čine frontmen Seksi, Biba, Bandra i Ourmoney, ubjedjivo su najistaknutiji predstavnici novog talasa regionalne trep scene. Posljednje tri godine neumoljivo skupljaju milione pregleda na YouTube-u i danas su jedni od najtraženijih trepera u regionu. U svoju muziku su utkali način života sa beogradskog naselja Cerak i zajedničkog odrastanja.



Kažu da se počinje od repa, jer se tako uči pričanje priče, a njihovu priču uglavnom oslikavaju loši, ali krucijalani dijelovi njihovih životnih avantura. Oni su sirovi i iskreni, a njihova karijera direktan je proizvod višegodišnjeg druženja beogradskih klinaca i velike ljubavi prema muzici.

Za razliku od mnogih izvođača koji se danas najlakše proslave putem društvenih mreža, oni su svoju fan bazu osvojili preko WhatsApp-a. Kada su aktivno krenuli da pišu pjesme tokom radne nedelje, a da ih vikendom snimaju, nikada ih nisu postavljali na neku striming platformu. Njihov način bio je da pjesme šalju drugarima koji su ih posle dijelili i slušali direktno iz četa.



Kada su shvatili da ljudi znaju ko je Crni Cerak bez da o njima postoji i jedna riječ, strofa ili bit na internet nebu, prešli su na YouTube i bez sekunde u trendingu osvojili milione pregleda i postali regionalni trep fenomen. Njihov dječački, eksperimentalni pristup muzici dozvolio im je da u svojoj diskografiji istovremeno imaju obrade i remikse pjesama regionalnih folk pevačica, koliko i direktne plodove UK Drilla.





Od komšijskih ćoškova na kojima su smišljali tekstove, do miliona pregleda i neviđene popularnosti pred cijelom novom generacijom Seksi kaže da ih je dovela iskrenost: „Bili smo to što jesmo, nismo lagali, i eto nas tu gde smo”. Njihovu trogodišnju karijeru danas čine izuzetno posjećeni nastupi širom regiona, šutke, vriska i sveopšte uzbuđenje fanova na sve što ovi momci pripreme.



Jedan od glavnih motiva njihove muzike jeste lokal patriotizam, pa iako najradije ne bi silazili sa Ceraka uopšte, ovakvi nastupi su i više nego dobar razlog da napuste obožavani kraj grada koji ih je oblikovao i kao ličnosti i kao muzičare.



Neosporiv talenat i opasne bitove i rime ove šarene skupine primijetio je i Miloš Avramović, producent filmova „Južni Vetar”, i „Južni Vetar 2, Ubrzanje”, za čiju muzičku podlogu je odlučio da izabere baš CC ekipu. Za njih je, sa druge strane, ova prilika bila ozbiljna motivacija da se tom projektu posvete kao nijednom do tada. Krajnji proizvod ove saradnje je preko 18 miliona

pregleda, a sve ostalo je istorija.



Na sceni Sea Dance festivala pridružiće im se i pretalentovani Lacku, koji kroz solo rad i brojne

saradnje sa Bombama, Zicer Inc, Seksijem, Ludim Srbima i drugima oblikovao srpski trap.

Njegov album prvijenac „Idealan gas” predstavio ga je kao kompletnog muzičkog umjetnika i

pozicionirao ga kao izvođača koji ima moć da redefiniše scenu. Kao pojedinac izuzetno je značajan

za Seksija kojem je, kako obojica kažu, promijenio život.



Trep spektakl zagarantovan je kada je ova ekipa u pitanju, jer je svaki njihov nastup svjedočanstvo

promjena u muzičkoj industriji, koje će Sea Dance publika imati priliku da doživi na Glavnoj bini u

nedjelju 28. avgusta.