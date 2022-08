ZADRUGA GA VIŠE NE ZANIMA, ULAŽE PARE U BIZNIS: Stefan Karić napunio 30 godina i doneo drastične odluke, evo šta GRADI!

Stefan Karić uživa u vezi s misicom Jovanom, a novac je već počeo da ulaže u ono čime planira da se bavi u budućnosti.

Izvor: Instagram/karic___s

Stefan Karić je nekoliko sezona učestvovao u Zadruzi, gde se rodila ljubav između njega i misice Jovane Ljubisavljević, koja traje i nakon rijalitija.

Nedavno je proslavio 30. rođendan u Crnoj Gori, a tim povodom otkrio je i šta je poželeo samom sebi.

"Poželeo sam prvenstveno zdravlje i da se vratim u neku normalu, jer vidim da sam polupan načisto. To je neka želja što se tiče mene, i, naravno, sa Jovanom da planiramo budućnost, da ostane uz mene i da sve bude kako treba. Prvenstveno zdravlje i meni i njoj i mojoj porodici", izjavio je Stefan, koji ne planira da se vraća na imanje u Šimanovcima.

"To jednostavno više nije naš svet. Znaš kako, ljudi tamo pokušavaju da se istaknu na sve načine, da se pokažu, da se dokažu. Bez obzira da li se ukaljali ili ne, jednostavno im je bitno da budu po naslovnim stranama. Mene to više ne zanima, jednostavno, izlazim iz tog sveta i mislim da je bilo dosta. Dve i po sezone, dosta, i jednostavno idemo dalje. Ne želim da mi se život, iako se pretvorio u rijaliti, pretvori još više u rijaliti", priznao je Karić, koji planira da započne i privatni biznis u Srbiji.

"Imam dosta planova, čak sam i neki plac uzeo na Zlatiboru, gde želim da sagradim kao neko vikend naselje. To mi je u glavi i to mi je sada cilj, da ostvarim to i jednostavno idem ka tome", poručio je Stefan.