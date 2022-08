ZAUVEK RASKRSTIO S DALILOM POSLE SUSRETA S PORODICOM: Car priznao sve svoje TAJNE - Ne kajem se zbog se*sa pred kamerama

Filip Car je stavio tačku na odnos s Dalilom Dragojević i kaže da nema šanse da dođe do pomirenja s njom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Bivši učesnik Zadruge Filip Car rekao je da je zauvek stavio tačku na odnos s bivšom devojkom Dalilom Dragojević nakon posete porodici, koja ga je odvratila od ideje da dođe do pomirenja. Objasnio je da s Dalilom nije zaratio, ali da je odlučio da posle svega nastavi dalje.

"Moji roditelji jesu bili protiv toga da ostanem u bilo kakvom odnosu s Dalilom, otac manje-više, on mi se ne meša u veze. Ipak, sestra, majka, šira porodica, prijatelji bili su protiv tog odnosa, jer su smatrali da taj odnos izvlači ono najlošije iz mene. Pričali su da sam dosta loših stvari napravio zbog tog odnosa, neke korake koji su ih, u najmanju ruku, šokirali. Naravno, možda je druga strana izvlačila to loše, ali nije ona kriva, već ja", rekao je Filip, koji posle rijalitija nije imao velika očekivanja od njihove veze.

"Bilo mi je jasno, ali nisam mislio da će odmah sve da se sruši. Ona je rekla u jednoj emisiji: 'Kad sam videla snimke...'. Mi smo sve snimke zajedno gledali, i lepe i loše trenutke. Pripremila smo se na to da ćemo se suočiti s mnogo toga lošeg. Uspeli smo da prevaziđemo sve to, ali, jednostavno, nije mi bila dobra energija. Odlučio sam da okončam taj odnos, prihvatila je, bilo je sve normalno i tako će i ostati."

Rekao je i da se Dalila najnormalnije nosi s tim raskidom i da tako i treba biti, a otkrio je i da se s Dejanom Dragojevićem nije čuo, kao da i dalje smatra da je dečko korektan, ali da prostora za prijateljstvo nema.

Filip je priznao i da nije našao novu devojku, kao što se priča.

"Nije istina. Ako me neko vidi sa ženskom osobom na javnom mestu, to ne znači da smo u nekom odnosu, vezi. Izlazio sam s drugaricama, grlili smo se prijateljski, tako da je to verovatno to što su drugi videli", rekao je i izjavio da trenutno ne razmišlja o vezama, ali i da se više ne bi vratio u rijaliti, jer se previše uželeo normalnog života.

"Sada, nakon što se odmorim, planiram da se posvetim nekim stvarima, poslu i promenim mnoge životne navike. Mada, nikad se ne zna šta nosi dan, šta noć", zaključio je Filip Car.

Rekao je i da mu je svaki seks u rijalitiju bio izduvni ventil, pogotovo u situacijama kad je bio van sebe, besan ili ljut.

"Ne kajem se ni zbog jednog seksa pred kamerama, jer je to bilo nešto što mi je prijalo u tim momentima. Da toga nije bilo, verovatno bi bio haos. Naravno, uvek postoji ta blaga neprijatnost kad se setite da neko vaš kod kuće možda gleda te scene, ali sam se uvek trudio da to bude ispod pokrivača. Nisam hteo da izađe bilo kakav snimak na kom se sve vidi, pa da bude kao porno film. Nekako smo ipak imali svest o tome gde šta radimo i to je sasvim ok", izjavio je.