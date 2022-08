PROGOVORILA O DEČKU I PRIZNALA DA SE POKAJALA ZBOG BIVŠEG! Dalila otvorila dušu - "Moj otac NIKAD neće prežaliti Dejana"

Dalila Dragojević je i dalje u Crnoj Gori, a za to vreme je njen bivši muž Dejan bio u Šepku, spekuliše se o pomirenju Filipa Cara i Maje Marinković, njenom novom dečku...

Dok je Dalila Dragojević na moru u Crnoj Gori, njen bivši muž Dejan Dragojević došao je s ocem Goranom u Gornji Šepak i odvezao svoj automobil, ali joj je i ostavio psa Tedija. Husi se nije javio, a Dalila se nakon ove iznenadne posete oglasila.

Otkrila je i da li ima novog dečka, čijim poklonima ir omantičnim iznenađenjima se hvali, ali je priznala i da se kaje zbog veze s Filipom Carem, ali ne i zbog razvoda od Dejana.

"Nisam znala da dolazi tamo, niko me nije obavestio. A i šta ja imam s tim, rekla sam da može da dođe po svoje stvari. To je njegovo, koliko je i moje. Nemam protiv njega ništa, ima svoj život, devojku. Otac mi je snimio Tedija, videla sam da je tu i Goran, nazvala sam da tepam Tediju, obradovao mi se, nije me zaboravio. I Goran se pozdravio sa mnom, najnormalnije. Moj otac nije znao da je Dejan bio. Rekla sam ocu da mu pripremi dokumenta, da da automobil. Taj automobil se vodi na njega, uskoro ističe registracija, hvala Bogu da je došao na vreme. Čist račun, duga ljubav. Dejan je valjda čekao na nekom parkingu, Goran je mom ocu rekao da je došao s bratom. Tako da, Tedi je tu... Rečeno mi je da mogu da vratim Tedija Goranu ako želim, da bude par dana tu, pa da mogu da ga vratim. Ja sutra odlazim za Beograd, jedva čekam da ga izljubim, on je uvek bio kao deo porodice. On je za mene beba", izjavila je Dalila.

"Nisam očekivala da će doći, očigledno je imao želju da dođe i preuzme automobil. Ja zaista nemam ništa protiv. Uradila sam šta sam uradila, ne bežim od greške. Želim mu puno sreće, kao svakom bivšem momku. Posle svega, pojavio se neko ko me prihvata takvu kakva jesam, koga ne zanima šta se dešavalo u Zadruzi. Ispratio je kompletna dešavanja, nije ništa sporno, ni moj brak, ni moja toksična veza s Filipom. Približno je mojih godina. Ja sam samo rekla da ne želim da se zalećem kao s Filipom", priznala je Dalila da postoji neki novi dečko.

"Nemam dečka, tu je on negde, ali mi nije dečko. Nije da ga volim, nisam se još uvek zaljubila. Počeli su da se stvaraju leptirići, ali nije mi još uvek dečko. Gringo ga zovem. Upoznali smo se na čudan način, jako je lepo, ne bih želela da se to pokvari. Srce čuvam za jednu drugu državu. On ima veze sa Bosnom. Važno je kako je nama i kakav je prema meni. Otkriću kada bude vreme, ne želim da ga otkrivam. Otići ćemo na zajedničko putavanje na egzotičnu destinaciju. Nisam se zaljubila, ali mi je jako lepo. Nisam spremna za vezu, a on želi sve. Želi da me ženi, ja sam rekla: 'Da li si svestan da sam tek izašla iz braka?'. On se zaljubio i pitao me da li ću ga spomenuti u emisiji, ne želim puno da otkrivam", priznala je, a nedavno se pohvalila iznenađenjem od njega koje ju je sačekalo u hotelskoj sobi.

Potom se opet osvrnula na Dejanov dolazak u Šepak.

"Oca sam zvala da ga pitam da li je znao da je Dejan tu, nije znao, rekao je da mu je čudno što mu se Dejan nije javio. Dejan zaista nije bio loš prema meni nikada, iznerviralo me je kad je pričao o mojoj porodici, jer su uvek bili dobri prema njima. Dočekali su ih lepo, meni je drago zbog toga. Moji roditelji nisu krivi. Moj otac nikad neće prežaliti što sam se razvela od Dejana. I ne može da veruje šta sam dopustila sebi", rekla je u emisiji "Premijera - Vikend specijal" i otkrila da se s Filipom Carem nije čula i da je njihova ljubavna priča već prošlost te da je ne zanima da li je obnovio kontakt s Majom Marinković, kao i da se kaje zbog veze s njim, ali ne i zbog razvoda.

"Naravno da se kajem što sam imala odnos s Filipom, naravno da sam Dejana više volela, s Dejanom sam više ostvarila u životu. Želeli smo da radimo na potomstvu. Ali najveća zaljubljenost je bila prema Filipu, zbog njega sam ostavila čoveka kojeg sam volela, ali ne kajem se, to je trebalo da bude završeno. Tako je pripisano, sudbina je takva. Imam 29 godina, vreme je nadomestim tih šest godina braka, da budem konačno svoja. Ne bih se javila ni jednom ni drugom", izjavila je Dalila, koja se u Budvi provodi nikad bolje.