KAJEM SE ŠTO SAM BIO U ZADRUZI! Reperu ponudili BESNU LOVU da uđe u rijaliti, on ih isprozivao - "Bilo bi me BLAM!"

Nemanja Đerić Đekson priznao da nikada više ne bi ušao u Zadrugu.

Izvor: Instagram/djexongram

Reper Nemanja Đerić Đekson postao je poznat javnosti u prvoj sezoni Zadruge nakon koje je sagradio uspešnu muzičku karijeru u koju i danas vredno ulaže.

Sada je priznao da, uprkos prethodnom učešću, više nikada ne bi ušao u popularni rijaliti, ali i da mu je nuđen veliki novac da to ponovo uradi.

"Kada sam bio u rijalitiju to je bilo novo i nismo znali gde idemo. Nije bilo toliko krindž kao sada. Sada bi me bio blam da uđem u rijaliti, ne bih u životu tamo otišao da se patim. Mislim da to nije dobro mesto i da su tamo loši ljudi", rekao je Đekson, koji priznaje da se kaje zbog svog učešća u rijalitiju.

"Kajem se zbog svog učešća u Zadruzi. Ne čujem se sa bivšim devojkama iz rijalitija. Čujem se sa Matejom Matijevićem zbog muzike", otkrio je Đekson.

Bivši zadugar rekao je da je ranije dobijao ponude da ponovo uđe u Zadrugu, kao i da mu je ponuđen ogroman novac za to:

"Dobio sam ponudu da uđem i nudili su mi nenormalne pare koje sam mislio da nikad neću videti. Sada je drugačije, jer super zarađujem", rekao je reper.