EXIT pokreće festival i u Sjevernoj Makedoniji

EXIT je danas najavio pokretanje festivala i u Makedoniji, planiranog za 2023. godinu.

Izvor: PROMO

Novim festivalom EXIT će u 2023. ojačati svoju već brojnu festivalsku porodicu na čak deset članova u osam država i učvrstiti svoju poziciju najveće festivalske grupacije Jugoistočne Evrope.

Jedinstveni koncept Get EXITed muzičkog događaja predstavljen je na današnjoj press konferenciji u Strumici, na kojoj su se brojnim okupljenim medijima obratili gradonačelnik Strumice, Kosta Kostadinov i predstavnici EXIT festivala.

"Get EXITed stiže 7. septembra u Strumicu! Obećavamo puno druženja, dobre muzike i lijepih iznenađenja. Pozivam sve narode Balkana da dođu u Strumicu, da zajedno otvorimo jedno lijepo i veliko poglavlje našeg otvorenog Balkana", izjavio je ovim povodom gradonačelnik Strumice, Kosta Kostadinov.

Kako su poručili iz EXIT tima, od samog osnivanja festivala postoje jake veze sa Makedonijom koje održavaju već dvije decenije.

"A sada je vrijeme da i mi svratimo kod vas! Budući da su spone između naših zemalja neraskidive, upravo zbog istorije i zajedničke kulture, veoma nam je drago što se porodici EXIT događaja napokon pridružuje i Makedonija, a početak ove saradnje je upravo veliki Get EXITed muzički događaj u septembru u Strumici. Jedna od osnovnih vizija ovog projekta je uvod u kreiranje novog makedonskog festivala sljedeće godine, koji će postati nova važna turistička atrakcija Balkana", dodali su oni.

EXIT je, dodaju, najveća organizacija muzičke industrije Jugoistočne Evrope čija je misija povezivanje regiona i promocija mira, kao i brendiranje destinacija i izgradnja njihovog prepoznatljivog festivalskog imidža.

"Pored matičnog festivala, koji se više od 20 godina tradicionalno održava u Novom Sadu, EXIT je do sada organizovao brojne festivale i velike koncerte, kao što su No Sleep festival u Beogradu, Sea Dance i Ada Divine Awakening u Crnoj Gori, Revolution u Rumuniji, Sea Star u Hrvatskoj, Echowaves u Gruziji, Festival 84 u Bosni i Hercegovini, Sunland na plaži Perla u Bugarskoj, koncerti Robbie Williamsa i Madonne u Beogradu, Red Hot Chili Peppersa u Inđiji i mnoge druge, a s Get EXITed žurkom i festivalom u 2023. popisu se pridružuje i Makedonija", zaključili su iz EXIT Tima.