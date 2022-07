BILA JE OMILJENO LICE SLAGALICE! Povukla se iz javnosti, porodila kod kuće i suočila s PROBLEMOM - Evo kako sada izgleda

Danijela Pantić bila je jedna od miljenih TV lica, a svi je najbolje pamte kao voditeljku popularnog kviza "Slagalica".

Danijela Pantić dodala je muževljevo prezime Conić, a u jeku najveće popularnosti povukla se naglo iz javnog života.

Za to vreme rodila je dete, i to kod kuće, a nakon porođaja suočila se sa problemom. Danijela je odlučila da se umesto u bolnici porodi u svojoj kadi i rodi sina Ignjata. Voditeljka je imala mnogo problema jer nije mogla da upiše dete u matičnu knjigu rođenih, s obzirom na to da u našoj zemlji ako se odlučite na porođaj kod kuće, osim ako se nije dogodio spontano, i nije bilo vremena da se stigne do bolnice, nećete moći da izađete na kraj sa birokratijom.

Bez dokumentacije koja se dobija u porodilištu, nema ni prijave deteta. Matičari kažu da su potrebni i svedoci, a iskustva porodilja kažu da su zbog ovakvog čina doživljavale mnogo neprijatnosti.

Danijela se dve godine kasnije vratila na "male ekrane" i počela da vodi kviz "Mozaik" na Kurir televiziji. Pored toga pokrenula je i sopstveni biznis - drži i radionice o zdravom načinu ishrane. Mnogima je svojevremeno bila veoma interesantna njena izjava da, iako je TV lice, u stanu nije imala televizor.

Voditeljka se nije puno promenila, dok mnogi komentarišu i da izgleda bolje nego ikad.