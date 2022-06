KAD BI SVE MOGLO DA SE USPORI ILI STANE, BILO BI BAJNO! Seka Sablić proslavlja 80. rođendan - ovako ga je OBELEŽILA!

Slavna glumica Jelisaveta Seka Sablić danas puni 80 godina.

Jedna od najvećih glumica sa srpske glumačke scene Jelisaveta Seka Sablić na današnji dan puni 80 godina!

Iako nikada nije volela da se preterano eksponira van scene, ona je ovim povodom razgovarala sa domaćim medijima i otkrila kako provodi dane.

Kako je ispričala, rođendan provodi u miru i tišini, ne obazirući se na godine, ali ističe da je vrlo zahvalna na zdravlju koje je sluđi i ljubavi koju prima od svojih najbližih i broje publike širom regiona.

"Pravim se luda i dobro mi je, još uvek. Više me drugi podsećaju na godine nego što godine mene podsete. I uvek kažem: 'Hvala ti, bože, jer me ništa ne boli', samo me malo češće žuljaju cipele. Sve to ide svojim tokom. I šta mi vredi da imam odnos prema godinama kad one rade svoje, kad-tad sve nas čeka ono što mora da nas dočeka. Volela bih kada bi to sve moglo nakako da se uspori, a kad bi moglo da stane, bilo bi bajno", rekla je ona, pa dodala:

"Imam poseban stav prema duvanju svećica. I dok nije bilo kovida, bilo mi je nenormalno da deset ili dvadeset ljudi i dece duva u tortu koja se posle seče i jede. To mi je potpuno strano, nikad to nisam radila. Deci to možda i možeš da dozvoliš, ali ona se ne razlikuju od odraslih i takođe prenose virus. Mojoj najboljoj drugarici su upravo školska deca nedavno prenela virus, iako je vakcinisana četiri puta, ali je, srećom, zbog toga dobro prošla", zaključuje legendarna Seka za magazin Gloria.

Seka Sablić je karijeru započela pre više od pedeset godina, da bi danas bila jedna od najpopularnijih i najvoljenijih glumica u svim zemljama bivše Jugoslavije.

Naklonost filmske kritike i obožavanje publike postigla je kao Kristina u crnoj komediji "Maratonci trče počasni krug", a veliki uspeh ostvarila je i u komedijama "Burduš", "Tesna koža 3", "Sekula i njegove žene", "Druga Žikina dinastija" i "Sekula se opet ženi" i mnogim drugim. Izuzetne komičarske sposobnosti pokazala je kao drugarica Seka u seriji "Bolji život" i kao sekretarica Marijana u "Srećnim ljudima".

Zenit nove popularnosti doživela je zahvaljujući sitkomu "Ljubav, navika, panika" iz 2005. godine, pa zatim petnaest godina kasnije, sa komedijom "Tri muškarca i tetka", kada je imala 79 godina.

Dobitnica je najprestižnijih nagrada i priznanja, pre svega Dobričinog prstena i Žanke Stokić, četiri Statuete Ćuran, jednog Zlatnog ćurana, Nagrade Pavle Vuisić, Nušićeve nagrade, Sterijine nagrade, Zlatne arene i mnogih drugih.

