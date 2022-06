KAKO JE RADOJICA IZ SREĆNIH LJUDI IZLETEO IZ KADRA: Glumac otkrio tajnu staru 30 godina - "Još pamtim taj šamar!"

Serija "Srećni ljudi" je snimana devedesetih i reprizirana dosta puta, ali interesovanje za nju nikad nije prestalo.

Milenko Pavlov je u seriji "Srećni ljudi" glumio vlasnika kafane u kom se održavao izbor za mis i gde je nastupala Ivana Mihić.

Ivana je glumila pevačicu i ljubavni interes Buleta Goncića koji je glumio ujka Čarlija, mađioničara.

Milenko Pavlov je otkrio neke stvari sa snimanja, a pomenuo je i šamar.

"Lepo je bilo. Tu su bila dva reditelja. Ja sam radio sa Šuljagićem. U stan Golubovića nikada nisam ušao. Eto, tako je pisano. U toj seriji se nikada nisam sretao sa Batom Živojinovićem, na primer. A znali smo se, vrlo dobro smo se znali. Bata je bio vrlo moćan čovek tada. I glumački. Ja sam imao svoju kafanu, ženu koja je me jurila, Sašu Nikolić, koja je inače potekla iz Sombora. Iz Somborskog pozorišta je prešla u Narodno. Ona mi je igrala besnu ženu koja me je jurila sa noževima. Kada god sam negde gostovao, putovao, uvek me je gazda kafane zvao i rekao: 'Molim te, ti si naš predstavnik. Je l' hoćeš da uđeš u kuhinju da pozdraviš osoblje?' Ja sam, naravno, pozdravljao osoblje: 'Dobar dan, šta se kuva, kako je....' I oni kažu: 'Nemoj žena toliko da te bije, bre. Nemoj to da dozvoliš...'", rekao je glumac i otkrio šta se upravo zbog te molbe desilo.

"I onda mi je Šuljaga napravio... Iza mojih leđa su se dogovorili... Ivana Mihić je bila pevačica. I ona je bila vrlo fina devojka, izuzetno tiha, vaspitana neverovatno... Nije joj smetalo što sam je grlio, jer takav je naš posao. Bio sam zaljubljen i ja sam klečao pored nje, i onda dolazi Saša koja je igrala tu moju ženu i kaže: 'Aha!" Ja ustajem, ona treba da mi udari šamar. I kažem joj: 'Je l' znaš da udariš šamar?' Ona kaže: 'Znam.' Jer mi smo to vežbali. Treba da olabaviš ruku. To treba da pukne, a da ne boli. To se udara lako. Ovako, a pukne... Ona je mene ne iz lakta, nego iz ramena udarila... Iz kuka... Kada me je zveknula, ja sam izleteo iz kadra. I ona je skočila, zagrlila me i rekla mi je: 'Izvini, izvini. Rekao mi je reditelj da bude veliko iznenađenje da te udarim iz sve snage.' I ja ga pogledam, on pobegao", rekao je Pavlov ranije za Radio-televiziju Kragujevac..

