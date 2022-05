RODITELJI MI SEDE U PUBLICI, A JA VODIM EMISIJU POLUGOLA! Nina otkrila i da je za JEDAN DAN zaradila 1.000 evra!

Manekenka, glumica i voditeljka Nina Seničar, ispričala anegdotu s italijanske televizije.

Izvor: YouTube/screenshot/Beauty Serbs

Glumica i manekenka Nina Seničar ispričala je u emisiji na Kurir televiziji da je svojevremeno na italijanskoj televiziji vodila emisiju oskudno odevena, i to baš na dan kada je povela mamu i tatu da je bodre iz publike.

"Sećam se kao da je juče bilo. Počela sam da radim na italijanskoj televiziji i još uvek sam studirala. Roditelji su tada došli prvi put da me vide i posete. Bila je dodela diploma na fakultetu, ali sam ih ja pre toga vodila sa mnom u Rim na snimanje moje emisije. A znamo kakve su italijanke emisije, devojke mlade su polugole i stvarno je strašno", rekla je Nina i nastavila:

"Sećam se oni su tada sedeli u publici, dok sam se ja nešto glupirala na italijanskom potpuno oskudno obučena. U jednom trenutku sam pogledala roditelje i pomislila: jao Bože oni će se mene odreći. Međutim oni su me podržali čak i kod toga ".

Nina se potom dotakla i svoje prve zarade posle koje je postala finansijski nezavisna.

"Ja sam to radila za neki džeparac. Ja sam na tom fakultetu imala punu stipendiju na fakultetu. Moja ideja je bila da radim u nekom kafiću da bi zaradila neki džeparac. Igrom slučaja sam upoznala vlasnika jedne modne agencije na aerodromu i oni su hteli da urade par probnim fotki. Mada sam ja bila tada takva da nikako nisam bila za manekenstvo i to su za mene bili luzeri. Oni su tada vrlo brzo dovukli mene na to snimanje i u roku od par dana ja sam dobila taj posao i za jedan dan zaradila 1.000 evra. To je za mene bilo nešto potpuno neverovatno. Jer sam ja tada živela sa 100 evra mesečno kao nekim džeparcem. To je meni dalo toliku slobodu. Mene je ta finansijska sloboda naterala da nastavim sa manekenstvom".