NEĆETE VIDJETI ONO ŠTO SMO HTJELI, NISAM OVO OČEKIVALA! Vladana oplela po organizatorima Eurosonga - "Sve je haotično!"

Vladana Vučinić, crnogorska predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, ne krije nezadovoljstvo zbog organizacije takmičenja.

Izvor: Profimedia

Vladana Vučinić, predstavnica Crne Gore na ovogodišnjoj Evroviziji, otkriva da je nezadovoljna organizacijom ovog takmičenja. Kako kaže, ogorčena je zbog odnosa organizatora prema crnogoroskoj delegaciji, te je tako potvrdila nekoliko primjedbi koje su stigle i od ostalih zemalja.

"Očekivala sam mnogo bolju organizaciju svega. U tome smo saglasni svi. Mislim da bi Crna Gora sve odradila bolje. Sve je nekako haotično, testiramo se svaka tri dana na koronu, dosta smo udaljeni i od grada i od arene, pa nemam osjećaj da sam došla na neki veliki događaj kao što je Eurosong", rekla je Vladana za Kurir.

Najveći tehnički problem koji se pojavio u Italiji je kinetičko sunce, koje je na kraju zaustavljeno zbogneispravnosti. Zbog toga su mnogi predstavnici morali da mijenjanju nastup u poslednjem trenutku, a Vladana ističe da domaćini nisu željeli da ispoštuju zamisli takmičara.

Prema njenim riječima, improvizacija će se dogoditi tamo gdje joj mjesto nije.

"Koliko god da smo se trudili oko nekih stvari koje se tiču samog nastupa, molbe nam nisu uslišene, jer se očigledno oni trude mnogo više oko zemalja koje imaju više novca. To što će gledaoci vidjeti nije ono što smo mi planirali. Moj nastup je trebalo da prati topla ljudska priča, a on sada izgleda prilično prazno zbog tog kinetičkog sunca za koje su obavijestili da ne funkcioniše kako je planirano, i to dva dana prije nego što su delegacije stigle u Torino", rekla je i dodala:

Izvor: Instagram/vladanavucinic/Screenshot

"Gledaoci moraju da znaju da to nije do nas, jer smo zaista svi uložili mnogo truda i dokaz za to je da ove godine, na primjer, imamo možda i najbolji spot, a tako je i nastup trebao da bude zanimljiv. Osim toga, imamo zanimljiv kostim, koji reaguje na zvuk i napravljen je da simulira disanje mojih 'pluća' koja će svjetleti. Programirao ga je inženjer koji radi za Google ATAP inovacije i francuska dizajnerka Klara Daguin. I moramo priznati svi da tako nešto sigurno Evropa nije očekivala od Crne Gore", tvrdi Vladana.

