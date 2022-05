Dejan Milićević o stajlingu koji će Konstrakta nositi na izboru za Pesmu Evrovizije

Izvor: YouTube/screenshot/Eurovision National Finals

Konstrakta je od momenta kada je pobedila na Pesmi za Evroviziju izazvala veliku pažnju javnosti i medija, a o njenoj pesmi i nastupu i dalje se priča.

Ana Đurić Konstrakta ništa manju pažnju ne izaziva ni u Torinu, u kojem će nastupiti 12. maja u drugoj polufinalnoj večeri, a kako je doživljavaju tamošnji mediji i javnost i da li je na dobrom putu da donese pobedu u Srbiju ili možda selo njene bake Glibovac u "Pulsu Srbije" govorio je fotograf i režiser Dejan Milićević.

"Lepo je da bude nečeg osvežavajućeg, novog i nečeg što nije senzaciolistički. To je totalni koncept, ona je uspela da oduševi i možda nekoga čiji to nije ukus i ko to ne razume. Dobra koreografija i ineteresantan nastup, poruka inspirativna i poziva da se duboko zamislimo. Naš narod vodi teorije zavere i voli da prave od miša slona", kaže Milićević.

"ODAKLE KONSTRAKTI PARE ZA SKUPU GARDEROBU"? Kupuje na pijacama, a sija u pantalonama od 200 evra - Nije drešila kesu!

On je naveo da Konstrakta ni u jednom trenutku nije bila zbunjena slavom koja ju je zatekla nakon pobede na Izboru za pesmu za Evroviziju 2022. godine.

Ana Đurić je i sama priznala da je garderobu kupovala na pijaci, a kako kaže Milićević, o njenom izgledu pobrinuli su se njeni prijatelji.

"Ne verujem da je Konstrakta odlučila da odreši kesu, već mislim da ima moćne i uticajne prijatelje koji su joj pomogli da se što bolje predstavi svetu. Potpuno je nebitno koliko šta košta. Ovoga puta Srbija iznenađuje jednim konceptom i jednim potpuno drugačijim pristupom. Mi ovako pokazujemo da u Srbiji razmišljamo i potpuno drugačije načine", rekao je Milićević.

