IVONA PANTELIĆ OBJAVILA NOVI HIT: "OVO JE PJESMA ZA ONE SA DUŠOM I TEMPERAMENTOM" (VIDEO)

Atraktivna pjevačica Ivona Pantelić objavila je novu pjesmu.

Izvor: Ivona Pantelić

Novi hit pod nazivom "Ponovo", kako je kazala lijepa pjevačica, nastala je spontano.

"Nastala je u pauzi imeđu haosa! Nekad ne mogu ni sama da se uvežem sa svojim mislima niti nekome da ih sročim pa mi je jednostavnije da pišem, a nekad ispadne i pjesma.

Izvor: Ivona Pantelić

Sjećam se da je bio kraj avgusta 2020 i da mi bas nije bio dan. Da ne bi baš potpuno noć izgubila smisao, uputila sam se u studio kod svog druga i producenta Nikole Perišića, jedino mjesto pored moje sobe u kojoj gubim pojam o vremenu, sjećam se da sam samo htjela da se izgubim. Preslušavali smo neke bitove po youtube-u i sa jednim smo se oboje hipnotisali!"

Izvor: Ivona Pantelić

Ona je otkrila i kako su nastale prve rime:

"U hipnozi sam osmislila melodiju i sjećam se da sam u krug pjevala " I'm so sad, I'm so sad for us"....posle par sati sam otišla kući da pišem dok sam još uvijek imala inspiraciju. Kad sam shvatila da sviće, prestala sam da pišem, pogledala u papir i vidjela da imam skoro gotovu pjesmu. Mnogo svega sto sam iskusila haotično raspoređeno u rimi. U decembru iste godne sam poslala demo snimak Darku Dimitrovu, u maju 2021 godine putujem za Niš, pa sledeće jutro prvi put za Skoplje, upoznajem magičnog Darka i završavamo jednu magičnu pjesmu za koju je radio aranžman.

Izvor: Ivona Pantelić

Spot je snimljen u novembru iste godine. Ideja spota je predstavljanje ličnih faza kroz atmosferu i estetiku ( nevinost - toksičnost - suočavanje - bol - oslobađanje ). Spot je trebalo da bude objavljen prije Nove godine ali iz privatnih razloga nije izašao tad.

Izvor: Ivona Pantelić

Izgleda da mi je 22 zaista blizak broj po mnogo čemu i pjesma napokon, posle toliko vremena izlazi baš 22.04.2022. Ne očekujem ništa niti imam ideju kako ce biti shvaćena. Ona je moj izraz, nešto sto sam u tom trenutku pravila za sebe, zbog sebe ali sam željela da taj dio sebe podijelim sa vama. Ovo je pjesma za one sa dušom, za one sa temperamentom, za ljubavnice i poetičare. Pjesma nije posvećena nikome, samo je inspirisana ličnim iskustvima. "

Poslušajte pjesmu lijepe Ivone: