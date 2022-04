VODITELJKU RTS-A ISPROZIVALI DA SPAVA U SOLARIJUMU! Otkrila šta je u pitanju: "Zbog lepote sam išla težim putem"

Za zgodnu voditeljku RTS-a godinama pričaju da je preterala sa solarijumom, te se često šale na njen račin kako "spava u njemu".

Izvor: Printskrin, Instagram/sladjana.tomasevic

Voditeljka "Beogradske hronike" Slađana Tomašević važi za jednu od najlepših žena na domaćoj javnoj sceni, a sada je otkrila tajnu svog tamnog tena, te poručila da u solarijum uopšte ne ide.

"Ja uopšte nemam preplanuli ten, to je studijska šminka na licu, pogledaj moje noge i moje ruke, ja u solarijum ne ulazim uopšte, čak se čuvam leti, mene sunce hoće, dovoljno je da budem u vodi, to je činjenica, ali pošto znam da to nije dobro za ekran, vrlo vodim računa i onda se sklanjam, inače neko sunčanje preterano to ne", otkrila je Slađana.

Slađana Tomašević jedna je od najseksepilnijih voditeljki Radio televizije Srbije, koju gledaoci na društvenim mrežama najviše hvale zbog izvajanih nogu. Kako kaže ovo joj je donelo više problema, nego koristi, jer je morala da dokazuje da nije "samo lepa".

Izvor: Instagram/sladjana.tomasevic/screenshot

"Na početku sam ja bila stvarno samo lepa, 'to je ona tamo ona lepa', to je bio komentar pre nekoliko godina i onda moraš da se dokazuješ, uporno, mnogo više nego neke druge osobe. Svaka žena koja je iskrena i koja vodi računa o sebi i koja ima osmeh na licu koja se trudi da bude dobronamerna je lepa žena, nezadovoljne žene koje su stalno ljute, stalno viču, one ne mogu biti lepe. Da li je to teži put, jeste, ali to je moj put i to je meni sasvim prihvatljivo jer sve što brzo dobiješ i dobiješ lako, kraće traje", izjavila je voditeljka u emisiji "24sedam sa Marom".

Pre izvesnog vremena Slađana je raskinula veridbu nakon petogodišnje veze, a nedavno je priznala da, pored posla koji voli, uživa i u ljubavi.

"Postoji neko, ali ga nije ukrao, sama sam ga dala i to na dlanu!", a potom se osvrnula i na "probleme sa udvaračima".