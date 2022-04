SVE JE POČELO KADA ME JE UVREDIO! Đorđe David o OKRŠAJU s Milijem: Popović nam je očitao lekciju nakon INCIDENTA!

Kao bomba odjeknula je vest da je na snimanju nove epizode "Zvezde Granda" došlo do fizičkog obračuna između Đorđa Davida i Aleksandra Milića Milija.

Izvor: YouTube/printscreen/Grand Online

Aleksandar Milić Mili je ovim povodom priznao da je došlo do verbalnog okršaja, a sada se za medije oglasio i Đorđe David i otkrio detalje incidenta.

"Došlo je do većeg verbalnog sukoba između Milija i mene u 'Zvezdama Granda'. Sve je počelo kada me je on uvredio, a ja sam mu uzvratio. Došli smo u 7. krug takmičenja, rade emocije, imamo različit pogled kada je pravda u pitanju i onda tu dolazi do nesuglasica. Možda je ovaj sukob malo prešao granice. Ali tako je u 'Zvezdama Granda', svi pokleknemo, dolazi do svađe između svih nas. Bio sam u sukobi i sa Cecom i sa Anom, pa i sa Viki koja mi je omiljen", istakao je David, a onda otkrio da je Saša Popovićsmirio strasti u studiju.

"Nakon incidenta Saša Popović nam je očitao lekciju. Rekao nam je šta sme, a šta se ne sme. Prosto, posvađali smo se oko kandidata i različitog poimanja pravde, možda je neko naš okršaj video dramatičnije nego što je zapravo bio", rekao je član žirija takmičenja "Zvezde Granda" Đorđe David.

Da podsetimo, kako se pisalo, Đorđe David i Aleksandar Milić Mili navodno su prvo ušli u verbalni okršaj, a onda je, prema rečima izvora za medije, sukob postao ozbiljniji.

"Jedi g***a", vikao je David Miliju, posle čega je kompozitor, kako je tvrdio izvor krenuo da ga udari pesnicom, ali je obezbeđenje sprečilo da dođe do većeg incidenta, kao i Saša Popović, koji je uleteo u gužvu da smiri strasti.

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/printscreen