JANJUŠ ZAVRŠIO U BOLNICI, HITNO OPERISAN: Iznenadio objavom na mrežama, oglasio se posle dramatične noći! (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš naveo je u objavi da je imao operaciju.

Izvor: Instagram/mali_janjus

Marko Janjušević Janjuš, diskvalifikovani učesnik Zadruge, iznenadio je sinoć pratioce i fanove objavom na Instagramu, kada je napisao da je završio u bolnici.

Bivši zadrugar je, sudeći po objavi, sinoć primljen u bolnicu, a u pitanju je operacija slepog crijeva. Oglasio se tokom Zadrugovizije, te napisao za koga bi glasao da se nije desilo šta se desilo.

"Da nisam noćas operisao slijepo crijevo, glasao bih za Gruju", stoji u njegovoj objavi na storiju.

Prije toga se zahvalio svima koji ga podržavaju i prokomentarisao svoju diskvalifikaciju.

"Hvala svima koji ste me javno i tajno podržavali svih ovih mjeseci, jednostavno dosta poruka dobijam da li je namješteno što sam izašao i da li su me izbacili namjerno, iskreno ću odgovoriti za moj odlazak sam sam odlučio i sam sam kriv. Što se tiče produkcije i ove sezone, za njih ne mogu da kažem jednu ružnu riječ, kakvi su bili prema meni. Mogu samo najbolje, iskreno je tako. Sam sam kriv i to je to... Žao mi je zbog vas, jer stvarno ne mogu da vjerujem koliko ljudi me voli i kolika je podrška bila za mene, ali to je život, idemo dalje", napisao je Janjuš na Instagramu nakon što je pobjegao iz Zadruge.