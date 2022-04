AKO BUDEM MORALA NA OPERACIJU, REĆI ĆU IM DA GA MALO SREDE! Dušica stavila SILIKONE, napumpala usta, a planira i OVO!

Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila šta će sledeće raditi na sebi

Izvor: Pink screenshot

Voditeljka Dušica Jakovljević ne krije da je imala par estetskih intervencija zbog kojih se oseća bolje i lepše.

Nedavno su bile aktuelne njene slike s početka karijere zahvaljujući kojima se jasno vidi njena transformacija, a sada, samo nekoliko meseci nakon ugradnje silikona, Dušica otkriva šta je sledeće na spisku.

"Već dugo imam problem sa sinusima, uskoro me očekuje još jedan pregled, pa ako doktor kaže da moram pod nož, reći ću im da mi malo srede nos", rekla je voditeljka i dodala:

"Volela bih da ne dođe do toga jer ne planiram estetske korekcije. Nedavno sam počela da treniram i to mi je dosta za ovu sezonu. Počela sam i da se bavim svojim telom, trenutno nosim veličinu haljine L i odlučila sam da korigujem ishranu, da vežbam i da telo dovedem do savršenstva".

Pogledajte kako sada izgleda Dušica:

I kako je izgledala nekada: