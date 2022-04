SANJA KUŽET NAPUŠTA ZVEZDE GRANDA? Zgodna voditeljka otkrila - "Tu sam gde sam, ali neću sigurno odavde u penziju"

Atraktivna voditeljka otkrila i šta misli o Svetlani Ceci Ražnatović

Sanja Kužet već osam sezona uspešno vodi Zvezde Granda, ali uprkos činjenici da je jedna od najomiljenijih ličnosti u ovom takmičenju, ne planira "odatle da ode u penziju".

"To ću reći kada za to bude došlo vreme. Smatram da se lepe stvari ne mogu sakriti. Ja sam jedna od onih osoba koja prvo želi da skoči pa da kaže hop ne bih trčala pred rudu i izletala se. Tu sam gde sam ali svakako ne mislim da sam bacila sidro i da odatle treba da odem u penziju to je sigurno".

Sanja se nije oglašavala povodom velike promene u žiriju, tačnije odlaska Jelene Karleuše i dolaska Svetlane Cece Ražnatović, ali je sada otkrila:

"Sad posle nekog vremena mogu da se izjasnim. Bilo je rano da na početku komentarišem i donosim neke zaključke. Smatram da je toliko posvećen mentor, da se toliko brine i bori za svoje kandidate što je apsolutno za svaku pohvalu. Što se tiče međusobnih slaganja sa ostalim takmičarima, oni se toliko godina već poznaju da kod njih nema zaista nikakvih problema, čak i onih malih koje ima za potrebe šou programa su apsolutno stvar trenutka. Ljudi me uglavnom pitaju da li ima nekakvih nameštanja. Dakle, nema. Sve je onako kako vidite, svako reaguje intinuitivno u datom trenutku i to je nešto što čini posebnost u ovoj emisiji".