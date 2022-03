ČETIRI NOVA FILMA U CINEPLEXX-u (REPERTOAR)

Od sjutra na repertoaru bioskopa Cineplexx Delta City naći će se novi filmovi:

- MORBIUS - Jedan od Marvelovih najintrigantnijih, ali u isto vrijeme i najkompleksnijh likova konačno oživljava na velikom platnu uz Džareda Leta, dobitnika prestižne nagrade Oskar, koji će se preobratiti u zagonetnog antijunaka Majkla Morbiusa.

Uslijed rijetke krvne bolesti, a odlučan da spasi druge koji boluju od sličnog problema, doktor Morbius pokušava veoma opasan eksperiment. Premda se isprva sve čini strahovito uspješnim, on sam se pretvara u sve mračniju figuru. Hoće li dobro nadvladati zlo ili će Morbius na kraju ipak da podlegne novim misterioznim porivima?









- IZGUBLJENI GRAD - Neponovljiva glumačka ekipa predvođena simpatičnom i svima omiljenom Sandrom Bulok, zgodnim i šarmantnim Čeningom Tejtumom, talentovanim Danijelom Radklifom zabaviće vas u ovoj sjajnoj komediji, uz pregršt urnebesnih situacija koje se prosto moraju vidjeti na velikom bioskopskom platnu.

Glumac kojeg ne treba posebno predstaviti, Bred Pit, osnažiće ovaj nesvakidašnji trio i to u originalnoj ulozi koju ćete vjerovatno dugo pamtiti i koja će vam nakon odgledanog filma još dugo zadržati osmijeh na licu.

Briljantna, ali povučena autorka Loreta Sejdž provela je svoju karijeru pišući o egzotičnim mjestima u svojim popularnim ljubavno-avanturističkim romanima sa zgodnim modelom sa naslovne strane Alanom, koji je svoj život posvetio otelotvorenju lika heroja „Deš. ” Dok je na turneji na kojoj promoviše svoju novu knjigu sa Alanom, Loretu kidnapuje ekscentrični milijarder koji se nada da će ga ona odvesti do blaga drevnog izgubljenog grada iz njene najnovije knjige. Želeći da dokaže da može da bude heroj i u stvarnom životu, a ne samo na stranicama njenih knjiga, Alan kreće da je spase. Ubačen u epsku avanturu u džungli, ovaj nesvakidašnji par će morati da sarađuje kako bi preživio i pronašao drevno blago prije nego što zauvijek bude izgubljeno.









- LJEPOTA RAZLIČITOSTI – Emotivna priča koja će vas ostaviti bez riječi i natjerati da preispitate vlastite odnose.

U gradu na obali Ženevskog jezera, Luis je direktor pogrebnog preduzeća. Prekaljeni neženja, sa svojih 58 godina u potpunosti se posvetio poslu. Igor ima 40 godina, oštrog je uma, no nažalost u invalidnom tijelu. Igor na svom triciklu dostavlja organsko povrće kako bi platio najam, a ostatak vremena provodi čitajući, daleko od svijeta, sa svojim saputnicima, Sokratom, Ničeom i Spinozom. Slučajnošću koja se u životu događa, dvojica muškaraca, potpuno različitih životnih priča i karaktera, ukrcavaju se u pogrebna kola na putu prema jugu Francuske. Tokom svog puta, shavataju da, koliko god malo vjerovatno, na kraju ipak nisu toliko različiti.









- SONIKOV FILM 2 – Omiljeni plavi jež se vraća u avanturi sledećeg nivoa u SONIKOVOM FILMU 2.

Nakon što se nastanio u Grin Hilsu, Sonik je željan da dokaže da ima ono što je potrebno da bude pravi heroj. On je na testu kada se dr Robotnik vraća, ovog puta sa novim partnerom, Naklsom, u potrazi za smaragdom koji ima moć da uništi civilizacije. Sonik se udružuje sa svojim pomoćnikom Tejlsom, i zajedno kreću na putovanje planetom kako bi pronašli smaragd pre nego što padne u pogrešne ruke.

Film će biti prikazan u sinhronizovanoj i titlovanoj verziji.









DOGAĐAJI

COMIC NIHGT MORBIUS –Četvrtak, 31. mart, u 20h. Sve posjetioce očekuje ekskluzivni poster iz filma i poklon dodatnih 100 CBC bodova. Ulaznice su u prodaji na blagajnama bioskopa.

PORODIČNI DAN SONIK – Subota, 2. april, od 12 do 17 časova. Za sve mališane pripremili smo poklon mali Politikin zabavnik, crtanje po licu u periodu od 12 do 14 časova i kreativnu radionicu inspirisanu glavnim junakom filma od 12 do 17 časova.





Cineplexx Delta City

Bioskopski program 31.03 – 6.04.2022.

MORBIUS

Radni dani: 15:40, 17:50, 20:00, 22:10

Vikend: 11.20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:00, 22:10

IZGUBLJENI GRAD

Radni dani: 19:15, 21:30

Vikend: 19:15, 21:30

LJEPOTA RAZLIČITOSTI

Radni dani: 18:50, 22:30

Vikend: 18:50, 22:30

SONIKOV FILM 2 sinhronizovano

Radni dani: 16:00, 18:30

Vikend: 11:00, 12:10, 13:30, 14:35, 16:00, 18:30

SONIKOV FILM 2 originalna verzija sa titlom

Radni dani: 21:00

Vikend: 21:00

HOĆU MUŽA

Radni dani: 20:20

Vikend: 20:20

HITNA POMOĆ

Radni dani: 20:45

Vikend: 20:45

PAS

Radni dani: 15:30

Vikend: 15.30

BILO JEDNOM U SRBIJI

Radni dani: 17:40

Vikend: 17:40

POCRVENJELA PANDA 2D sinhronizovano

Radni dani: 16:00

Vikend: 12:00, 14:00, 16:00

POCRVENJELA PANDA 3D sinhronizovano

Radni dani: 15:15, 17:15

Vikend: 11:15, 13:15, 15:15, 17:15

BETMEN

Radni dani: 18:00, 21:20

Vikend: 18:00, 21:20

LJETO KADA SAM NAUČILA DA LETIM

Radni dani: 17:00

Vikend: 13:40, 17:00