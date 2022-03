MINA IZREŠETALA MENSURA PRED SVIMA - RADIO SI TO I SA MNOM! Ćutao spuštene glave, a ona mu se ovako OSVETILA (VIDEO)

Mina Vrbaški zavodi red u Zadruzi.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Mina Vrbaški je napravila pometnju svojim ulaskom u Zadrugu, iako je mesecima ranije govorila da se to više neće dogoditi, jer je okrenula novi list i želi da zaboravi prošlost. Najviše je iznenadila bivše partnere, među kojima je i Mensur Ajdarpašić, sada u vezi s Milicom.

Kao ovonedeljni vođa delila je budžet i komentarisala svakog učesnika Zadruge, a kada je došao red na njenog bivšeg, nije ga poštedela.

"Mensur je osoba s kojom sam provela tih godinu dana. Naš odnos je bio takav kakav je bio. Branili smo se i voleli. Loše postupke smo imali jedno prema drugom, ali nakon svega smo izašli napolje. Mislim da prijateljstvo može da izraste iz takvog odnosa. Njegov odnos s Milicom sam već komentarisala, nije za njega", rekla je Mina.

"Možeš li da poveruješ u to što pričaš?", smejao se Mensur, pa je nastavila s "rešetanjem".

"Da. To što se ti bojiš i imaš taj cinični osmeh.... Ako si mi poverovao za Anu, kako nisi za Milicu? Mene je tvoja mama zvala, nisam ja nju. Svi su me molili i govorili da ti pomognem. Ti znaš kako si kod kuće ostavio i šta si obećao. Znam da je u tebi proradio inat i da ćeš iz inata biti s Milicom, to si radio i sa mnom. Ti u životu nisi nju ovako ljubakao za stolom. Ne želim da forsiram nešto, da ispada posle kako ja patim ili tako nešto. Ja sam se pokajala za neke svoje greške i želim da ih popravim, da me ne grize savest. Mislim da ćemo se čuti napolju, jer ćeš shvatiti koliko sam bila tu za tebe", jasna je bila Mina Vrbaški.

