GDE SU MISICE IZ "SREĆNIH LJUDI" 30 GODINA KASNIJE?! Jedna napustila glumu, druga se okrenula BIZNISU - evo ih sada!

Misice iz serije "Srećni ljudi" opčinile su region.

Milica Milša, Jugoslava Drašković i Ivana Mihić ostvarile su se u brojnim i i te kako zapaženim ulogama, a mnogi se rado sećaju njihovog pojavljivanja u jednoj od najpozntijih domaćih serija "Srećni ljudi".

Tri glumice maestralno su odigrale uloge misica, a na čuvenom Izboru za Mis pobedila je Đina Golubović, prva i druga pratilja bile su Katarina Keti Babović i Lara Simonović.

Od ove hit scene prošlo je gotovo 30 godina, a danas su samo Milica Milša i Jugoslava Drašković ostale u glumačkim vodama.

Milica je karijeru na TV počela u serijama "Bolji život" i "Srećni ljudi", a igrala je je i drugim projektima Siniše Pavića "Porodično blago", "Bela lađa" i "Junaci našeg doba". Glumicu je oduvek krasio prepoznatljiv osmeh, beo aristokratski ten i duga crna kosa po kojoj je i dan danas prepoznatljiva.

"Glumicu u meni najpre su prepoznali Tamara Bakić i Dragan Timotijević Belmondo dok sam se još bavila manekenstvom i savetovali me da upišem akademiju. Upisala tri fakulteta, fizičku hemiju, Francuski jezik i književnost i glumu. Kad sam pitala mamu šta sada da raditim, jer je nemoguće studirati tri fakulteta istovremeno, ona mi je rekla: "tamo gde se budeš osećala kao kod svoje kuće, to je tvoj fakultet". Šta sam izabrala - znate", ispriča je Milica za TV novosti.

Jugoslava Drašković je prvo igrala epizodnu ulogu u seriji "Srećni ljudi", pa nakon toga u uskočila u kožu Đine Golubović umesto Dubravke Mijatović. Njoj je gluma danas samo hobi, a posvetila se porodičnom biznisu i vodi distributersku kuću.

"Serija se reperizirala bezbroj puta, tako da ljudi nisu imali priliku da me zaborave. Sada je situacija malo drugačija i deca koja ne pamte 'Srećne ljude' danas me po ulici dozivaju sa Božidarka i Brzutka. U seriju 'Srećni ljudi' upala sam takoreći preko noći. Bila sam isključivo koncentrisana na to da dobro obavim zadatak. Najviše se sećam dobrog raspoloženja i šala Bate Živojinovića", rekla je Draškovićeva.

Ivana Mihić se povukla iz sveta glume i trenutno se bavi pisanjem. Nedavno je otkriveno i da je baš njoj "za dlaku" izmakla uloga Marine u filmu "Mi nismo anđeli".

