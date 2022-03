POLITIČARI ME SE PLAŠE, JER IM ZNAM LJUBAVICE! Jovana Jeremić otkrila sve o moćnicima, pa spomenula PUTINA!

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je da zna brojne tajne uticajnih ljudi, kao i da će ubuduće da "raskrinkava romanse".

Izvor: youtube/screenshot/ruptly/Pink Tv/Screenshot

Jovana je otkrila da svoja saznaja koristi mudro, tačnije metodom "usluga za usluga" i da se zato niko ne usuđuje da je odbije kada poželi da joj bude gost u emisiji.

"Političari me se plaše jer im znam intimu. Znam dosta, ali ćutim, ne govorim. Oni dođu kod mene u jutarnji i to je usluga za uslugu! Veliki političari koji znaju da razmišljaju svojom glavom me nikad nisu odbili za gostovanje, samo oni koji uče govore kao pesmicu mene zapravo odbijaju. Dosta javnih ličnosti ima ljubavnike i ljubavnice, u jutarnjem programu ću i ubuduće da raskrinkavam romanse. Prva sam pričala o Tanji Savić i Drašku Stanivukoviću, to je bila javna tajna. Nije tačno da sam joj ja uništila brak, kako su pričali, ona je tada bila sama, baš kao i Draško", poručila je Jovana i objasnila da je uvek za parolu: "Bolje dobar razvod nego loš brak" i spomenula Vladimira Putina.

"Meni je uvek bilo pošteno da se ljudi kojima u braku ne ide lepo i transparentno razvedu, a ne da lažu javnost, ali pre svega sebe. Najveći poraz je kad izdaš sebe, čovek uvek treba da bude iskren prema svojim emocijama. S obzirom na to da ja rušim sve predrasude u novinarstvu, ali i društvu, uspešno rušim i predrasude da je bolje biti u lažnom braku nego razvesti se. Razvod je normalna stvar, a najveći poraz je ostati u zajednici, porodici, koja nema svoju suštinu, već samo temelje. Porodica jeste najvažnija, ja sam prva porodična žena, ali samo ako je prava, iskrena i ispunjena ljubavlju, a ne samo poštovanjem. Borac sam protiv lažnih porodica. Apsolutno nikada nisam varala i nikada sebi nisam dozvolila da bilo kome budem druga, ljubavnica. Meni Putin da je došao dok sam bila u braku, rekla bih mu: 'Ne! Moraš sačekati da se razvedem, pa onda'", poručila je Jovana Jeremić i dodala:

Vidi opis POLITIČARI ME SE PLAŠE, JER IM ZNAM LJUBAVICE! Jovana Jeremić otkrila sve o moćnicima, pa spomenula PUTINA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Ne stidim se svoje prošlosti jer sam uvek bila čista i direktna, nisam muljala, lagala, već sam uvek istinu govorila u lice. Sa svojim prvim mužem sam pre svega prijatelj, on je otac mog deteta, moj najveći prijatelj, kao i ja njegov. Nema razloga da ne bude tako jer sam ja uvek bila fer prema njemu. Sa svakim bivšim partnerom sam ostala u dobrim odnosima".

Jovana je nedavno sve iznenadila kada se u pred kamerama pojavila u rolerima:

Vidi opis POLITIČARI ME SE PLAŠE, JER IM ZNAM LJUBAVICE! Jovana Jeremić otkrila sve o moćnicima, pa spomenula PUTINA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 14 14 / 14

Poslušajte i kako Jovana peva: