PREKO NOĆI POSTAO BOGATIJI ZA 30.000 €! Davor otkrio tajne iz Bara - odabrao NAJVEĆE IGRAČE, pa priznao ko mu se UDVARA!

Davor Darmanović za MONDO sabrao utiske nakon rijalitija Bar.

Davor Darmanović dobio je ubedljivo najveći broj glasova publike i odneo pobedu u prvoj sezoni rijalitija Bar, te preko noći postao bogatiji za 30.000 evra!

Nakon što je proslavio osvojeno prvo mesto i, kako kaže, uspeo da uhvati malo mirnog sna, najbolji barovac podelio je svoje utiske za MONDO i otkrio sve o danima nakon rijalitija, ali i pričama koje su ga pratile u toku učešća.

"Još uvek mi nije zabavno, i dalje sam okružen ljudima sa kojima sam bio tri meseca, ali kad se njih rešim biće sjajno. Sinoć sam kao nešto malo spavao, ali mi opet nije ni to dovoljno. Brzo sam se navikao da nemam bubicu, ali od kamera mi je i dalje cim. Bio sam u Baru danas, tako da sam pomalo imao osećaj da sam još uvek u rijalitiju", započeo je, potom otkrio sa kim je ostao u kontaktu nakon Bara.

"Iskreno, čuo sam se samo sa Dejanom i sa Damirom, sa njima ću sigurno i ostati u kontaktu. Verovatno ću sa još nekim, ali prvo da se sve slegne. Dejana mi je bila i najveća podrška, a Darko sigurno najveći rival", iskren je bio.

Darko Vadlja osvojio je drugo mesto, a u svom poslednjem intervjuu u emisiji "Puls Bara" na Kurir televiziji naveo je Davora kao osobu koja je "igrala igru", sa čim se on nije složio. Darmanović je dodao i da baš Darka, ali i Kristinu smatra najvećim rijaliti igračima.

"Ne slažem se da sam igrao igru, bio sam onakav kakav jesam, ne vidim sebe kao rijaliti igrača, ali Kristina i Darko se jesu igrali. Ona kome god može se uvlači, Darko je glumio žrtvu, stavio je sebe u tu poziciju, kao suze, svi ga šikaniramo... On je u finalu sebe i dalje stavljao u poziciju neprihvaćenog lika i mislim da to radi namerno, jer ljudi to vole. Znaš kao: 'Vidi ovaj plače, jadan', sa svojih dva metra plače... Koliko imaš godina? Smiri se. Tek kada je Sven otišao se oslobodio, ali onda opet. Mislim da je sve to deo njegove taktike", rekao je.

Na pitanje šta je prvo pomislio kada je proglašen pobednikom, imao je jasan odgovor.

"Nije mi bilo realno, kao sve u životu kad kontaš da će se nešto desi, a ne desi se. Kad se desilo pomislio sam: 'U je*ote, krenulo me!', za tih 30.000 bi baš morao da se pomučim da radim tri meseca u inostranstvu, s druge strane što se posla tiče je bilo okej, ali je bilo teže na psihičkom nivou. Ništa još uvek nisam uradio za sebe, išao sam samo juče na picu i to je to. Kad odem u Novi Sad to će biti solarijum, čak i dva puta dnevno!", priznao je za naš portal.

Kroz gotovo ceo rijaliti Bar provlačio se njegov odnos sa Kristinom. Iako su mnogi mislili da će postati ljubavni par, Davor je odlučio da "preseče" i objasni joj da se između njih neće razviti ništa dublje od prijateljstva.

Kristina to nije najbolje podnela, te su usledile brojne svađe, čak i opelo njenih emocija, a Davor je za MONDO prokomentarisao njihov odnos:

"Što se tiče Kristine, na početku mi je stvarno prijala, onda je to nažalost sa njene strane preraslo u nešto drugo, što je meni u početku bilo simpatično, prijalo mi je, ali kasnije mi je postalo mučno. Svaki intervju, svako pitanje... Onda i neki njeni postupci nakon kojih sam joj ja rekao da između nas ne može ništa da bude, ona je kao prihvatila, ali joj nije prijalo kad vidi da ja pričam sa drugom devojkom, počela je da pravi ljubomorne scene i morao sam da se distanciram", priznao je.

Kroz učešće u Baru ispratile su ga i brojne devojke i udvaranja, kako u rijalitiju, tako i od strane cica koje su dolazile u lokal u Vlajkovićevoj 8. Ipak, Davor se ne slaže sa navodima da ga je baš flert i to što je bio miljenik lepše populacije, doveo do finala.

"Ne mislim da su me flertovi sa devojkama dovele do finala. Održali su me, ali u psihičkom smislu, a ne kao da ću zbog toga ostati duže u Baru. Tu me je održao odnos sa ostalim učesnicima. Najdraži i najteži događaj mi je bio kad su mi došla deca, video sam kada su došli, a nisam smeo da izađem. Jedva sam čekao da ih vidim i tu mi je bilo baš teško, ali je bilo najlepše kada sam ih video", istakao je, pa otkrio i šta su mu rekli sinovi kada se sa njima čuo:

"Žele da što pre dođem, imamo baš dosta toga da radimo. Presrećni su što sam pobedio, zvali su me 10 minuta nakon proglašenja pobednika. Sad krajem meseca imamo turnir u Sloveniji, pa ćemo da se dogovaramo za dalje. Gledam da imaju sve ono što ja nisam imao, tako da sve podređujem njima i nemam neke želje što se mene tiče. Nisam neispunjen, počeo sam da radim i dobro zarađujem."

Kako mu je rijaliti Bar doneo veliku popularnost, Davor Darmanović priznao je i da mu devojke, ali i muškarci pišu poruke.

"Iskreno, šalju mi devojke poruke, ali nijedna nije u fazonu: 'Lepi, ajde da se vidimo'. Sve mi čestitaju. I muškarci mi šalju poruke, oni su napadniji definitivno", rekao je.

Budući da se pokazao kao jedan od najboljih radnika u Baru, što je u nekoliko navrata istakao i menadžer Nenad Mirković, otkrio nam je i da li bi prihvatio poziciju Bar menadžera kada bi mu to bilo ponuđeno, ali i da li sebe vidi u nekom drugom rijalitiju.

"Verovatno bih, mislim da bih za neke stvari bio još mekši, a za neke gori. Prihvatio bih, opet u rijalitiju sam, a imam neku slobodu koja je meni tamo bila potrebna. Trenutno ne bih ulazi ni u jedan rijaliti, ali kada prestane da mi zvoni telefon, možda mi zafali. Šalim se, ali iz ove perspektive jako teško", zaključio je Davor.

